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你是不是日本海產愛好者？最近日本政府計劃將福島核電站事故所釋出的核廢水經處理後排出大海，令大家人心惶惶，擔心吃了日本海產就會吸收大量輻射；不少人更提出可以進食碘片防輻射，或者自行用儀器測試食物輻射量，究竟這些方法是否有效？食物安全中心（食安中心）就此作出回應，即睇專家點講！

東京電力報告：福島魚類樣本銫含量超18倍或增患癌風險！

根據東京電力控股株式會社（東京電力）的報告，一個從福島核電站口岸區採集的魚類樣本的放射性物質銫含量，超出食品法典委員會指引限值18倍！銫可通過進食或喝水進入人體，之後會被血液吸收，進入身體各處，主要蓄積在肌肉中。吸收過多的銫會怎樣？假如進食了有關銫含量超標的魚類或其他食品，有機會增加患癌風險！

（圖片來源：Unsplash）

據悉，食安中心有見及此，立即調整相應的監測工作，並加強對日本進口水產品的檢測。食安中心指已於6月中起全面提升日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品。因此大家不用過分擔心，現時出售的日本海產都是經過檢測的。

吸收過多輻射可大可小，甚至有機會致癌，或影響下一代。聽到輻射的禍害，很多人都很害怕，紛紛找些方法預防輻射，即睇食安中心點睇！

1. 進食碘鹽可防輻射？

以往有任何放射性碘的核事故時，衛生當局都會派發碘片，防止甲狀腺攝取放射性碘。不少人就認為進食多一點碘含量豐富的食物和碘鹽跟碘片，就可以達到同樣效果。不過，食安中心澄清，沒有類似的輻射防護效果。另外，碘鹽的碘含量相對低，每日要進食2.5至5公斤碘鹽，才相當於吸收一顆碘片所含的碘。而且進食過多食用鹽有損健康，尤其本身患上高血壓、心臟病或腎病的人要特別注意。因此，大家切勿胡亂攝取過多鹽份，而且服用碘片亦要跟從醫生指示，不能自行服用！

（圖片來源：Unsplash）

2. 自行購買儀器測量食物輻射水平有效嗎？

一般專業用的輻射測試所用到的的離子輻射檢測儀（一般稱為核輻射檢測儀）需要十分準確，其準確度及靈敏度需要由專業機構作定期校正。而在市面上可自行購買的便攜式輻射檢測儀器，未必能達到測量要求，亦沒有專業認證，並不能取代專業設備及人員所作的評估，因此大家自購的儀器或未能準確評估食物水平！大家千萬不要胡亂花錢購買，假如自購儀器檢測到輻射量超標，反而會令自己更加恐慌！

食安中心表示現時採取了多項有效措施，故市面上的食物不會有大量污染，大家可以安心食用。加上食安中心會進一步加強向公眾發放檢測結果和日本食品的安全資訊，釋除市民的疑慮，包括公布日本進口食品樣本輻射檢測結果，大家假如十分擔心，可以參考食安中心的更新。

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