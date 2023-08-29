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人生最重要係乜？對我來說，非常簡單 ——健康與自由。

人生最大寶藏——健康與自由。

有咗呢兩樣，自然其他就會出現，包括感情、財富、工作、成就……

故此，小弟最討厭遇上喜歡干涉人自由的「勸說狂」。呢種人，乜都想別人跟自己一套價值觀而活，尤其有權力者，真係好得人驚。

最討厭的人，是認為自己的價值觀全對，別人的全（或大部分）錯。

尊重別人的自由同時，觀察別人如何「享用」自由，原來很有趣。

我的同輩，十之八九已退休。 大家食正香港七八九十年代經濟起飛，除非遇上重大經濟意外，否則，基本個個上晒岸，得到財務自由，安安穩穩即能呢世無憂到終點。

不過，十人生九品，財政無憂之下，各人在自由選擇如何過活之時，仍會出現很多「有趣」又難明的價值觀，例如：

一、明明餐餐大魚大肉歎過千蚊支紅酒。但一到有機會攞福利，幾大唔放過，行到身水身汗分分鐘遲到兼有機會因醉酒仆倒街頭都堅持坐「兩蚊車」而唔坐的士或UBER。

二、明明一世都食唔晒也不會炒賣，但仍儲下大量極品鮑魚花膠魚翅唔食（包括自己或給家人及朋友分享），終於，紛紛應驗「人在天堂，貨在倉房」。

三、明明可以舒舒服服享受自己打拼回來的成果，住得舒服一點的。但為貪佔公家福利， 早早將財富轉移，扮「窮」，繼續住公屋或津貼房舍，再申請各種福利津貼。

孤孤寒寒，便宜佔盡，福利貪盡者，豈能有真正朋友？

四、炒樓炒股賭馬，一注幾千幾萬幾十萬，諗都唔諗，毫不手震（當然十次九次瓜直）。但買日常用品食品，就格價格到渣都冇才出手。

五、做咗幾十年人，本應人生經驗豐富，冇乜人乜事未見過者，但偏偏聽到電話騙案又信， 見到「超高息投資產品」又信，「人哋話乜乜物物」又信，似足從未見世面的傻仔傻妹。

六、本來在一個大機構好好地做到退休，終生無憂。點知，退休後，「敵方」機構俾少少錢利誘，立即投誠，自願做出出一切「漢奸」 行為，令原公司的舊同事齒冷，個個問：「使唔使賤成咁？」

最愚蠢的人只會搏命賺錢而唔益人、唔行善，故此，死後即使「人在天堂」，也只會「錢在銀行」、「寶在倉房」。

七、人人都會自然老化，但有啲阿叔阿伯幾大唔接受青春經已逝去，成日重想扮十八廿二。另外，已經行步路都唔穩，仍拒絕用拐杖。結果，稍一不留神就仆直，斷手斷腳。

衰老是自然定律，應該懂得優雅及快樂地去面對。

八、對往事一切，耿耿於懷，凡與舊朋友舊同事相聚，兩杯到肚就呻： 「一日都因自己唔識埋堆、唔識擦鞋啦，否則我點會呢個級數退休？」客觀一睇，其實佢冇團隊精神外，人際關係又差極，兼且能力有限，故只能一世活在「酸葡萄」世界中，但從不反省自己為乜「搞成咁」！

失敗者特徵——怨天尤人、憤世嫉俗、永不自省。

其實，觀察人，極有趣。倒轉，別人觀察我，可能也一樣「極具娛樂性」呢！







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