收藏文章

年紀輕的朋友，未必知「馬蘭奴」代表乜？此君乃上世紀六七十年代紅爆的英雄人物！當年TVB最受歡迎節目，《歡樂今宵》之外，就是摔角。

當年的萬人迷摔角明星，滿是正氣的「君子」馬蘭奴。

而摔角，眾所周知是「做戲」，故劇中人各有設計，由幕後度身訂造性格，視乎外型而定。例如大大隻的叫「人山」，周身毛的叫「毛人」。當然，也要定忠奸。忠的代表有「迷雲鎖」李雲 及「君子」馬蘭奴。後者因正氣靚佬，故大受歡迎。

而正正馬蘭奴諧音「麻甩佬」，故我輩玩人窒人時，多會笑笑口謂：「 哈，你條『馬蘭奴』吖！」

上週五打風，冇工返，人人各自尋樂。

以前一於聚埋打幾圈。如今，多咗智能手機，可以好多玩意，其中之一為在WhatsApp group 內開口水論壇。我負責拋條題出來，然後，一眾「馬蘭奴」七嘴八舌，部份正衰公又口賤。

同是八十出頭，米積加煙酒濫藥亂性，但龍精虎猛紥紥跳。麥康奈爾成個模範長者款，看似冇不良嗜好，但已老態龍鍾。

當日，小弟上載一幅相，左邊為棗紅西裝Ray-Ban烏蠅眼鏡的米積加 （滾石歌手），另一為美國共和黨領袖麥康奈爾。

米風騷到爆，依起棚牙，極有型地笑。麥呢，木口木面，好似反應遲鈍。

將兩人比拼， 乃因皆80出頭，本應同是風燭殘年，但身體狀況，完全兩樣。米如今仍四圍征戰，狂唱揾真銀，身邊女伴從不或缺。

麥有口難言，反應遲鈍，情況不妙。

麥呢，弊，新聞一天前報道，佢面對記者，再成「僵立人」，對提問毫無反應，足足半分鐘，擺明是腦袋blackout。 這個，絕非偶然，是兩個月內的第二次。肯定健康已響起警鐘。

將兩位80開外阿伯擺埋一齊，當然有寓意。 故拋出個PO問各「馬蘭奴」點睇。

「各位：這個是否我哋日日聽到的『醫生忠告』反面教材？阿米幾十年來生活不羈，煙酒不離手，濫藥，滾到飛起（全部Rock友特徵！），但今天仍生生猛紮紮跳。反之，阿麥日日西裝筆挺，規行矩步，乾淨企理，無不良嗜好，成個模範男人形象，但如今已有口難言！」

我呢個PO一掟上群組，嘩，熱鬧嘞 （證明大家打風日子在家數手指，連趾甲也剪光，悶死！ ），當中不少精警反應：

正氣T：嘩，勵志非常！男人就應似米！

陰謀L：喂，政客老狐狸你都信？十之八九笑騎騎 放毒蛇，表裏不一！老麥呢類道貌岸然政客華盛頓大把，不少私下滾到飛起㗎！你睇佢個樣，可能虛耗過度咋。阿米明刀明槍，阿麥分分鐘靜靜雞偷食到腳軟呀！

了解政圈者言：「政治非常骯髒，在當中打滾的政客，豈會是擁有高尚情操的人？」

可樂M：人人身體結構不同，股神日日「隊」可樂，又唔見佢糖尿病？根本就是基因決定！

醫生對病人的忠告，是「角色的話」，佢自己有冇做？你話呢？

滾友B：我從不信「 醫生忠告」， 因發覺好多醫生自己講完唔做。總之，唔嫖唔知身體好，頻頻幫襯藥材舖！

（以上言論，並不代表本欄立場！）







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載