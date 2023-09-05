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早前有影片爆李玟生前擔任「中國好聲音」導師時，控訴節目不公平對待參賽者，明明她的學員有88.3分，但沒有第二次機會，另外一組的學員只得73分，卻有多一次機會上台比賽，她在影片裏大聲質問遊戲規則是甚麼。節目之後更被爆出有疑似製作組與導演集體欺凌李玟以作報復，明知她有腳傷，故意調走本應要摻扶她的學員，令她在台上演出時當眾摔倒在地。人坐在地下，還得繼續唱。她錄音直言：「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱、被欺負。」

（資料圖片）

這樣的一個處境就是職場縮影：員工被擺到明遭遇不公平待遇、夠膽發聲之後會遭整蠱、而且還會當面被呼喝；而有權有勢的，蝦蝦霸霸、恃勢欺人，公然欺凌（bully）一個人，旁邊的人即使也覺不公也不敢出聲、以免自己也遭秧。這樣的機構文化，誰會想進去工作？組織心理學（Organizational Psychology）裏稱之為「有毒機構文化」（Toxic Organizational Culture）。

Journal of Applied Psychology期刊在2012年已確認，若一個人在有毒的機構文化工作，會比平常人更易產生緊張、壓力、焦慮、抑鬱和職業過勞。傷害嚴重且深遠，而且影響並非只在精神健康層面上，更在實質身體上。另有硏究顯示，在員工有毒的機構文化工作，患有嚴重身體疾病的機率比平常高35-55%。李玟生前接受中國好聲音導師一職時，身體和精神已並非最佳狀態，有毒的機構文化或許是壓倒駱駝的最後一根稻草。

每間機構都必定有大大小小的各樣問題，不見得一有問題就是有毒，那如何何分辨甚麼是有毒的機構文化？總括來説，有毒的機構文化有五大特徵：（1）機構內的人不知尊重人為何物，令當中的員工感到沒有尊嚴。（2)機構排他性很強，若不是「自己人」，所有事情都沒份兒。相反，若是「自己人」，著數無窮無盡。（3）機構有不道德的行為／做法。（4）機構內的人有惡性競爭、互相廝殺、不是你死就是我亡的情形出現。（5）機構有欺凌文化。

在有齊以上五樣的有毒機構工作，犠牲和收獲不成正比，把自己身心靈健康拖垮去為它賣命，值得嗎？







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