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黑色暴雨警告，已經持續快十多個小時了。雨還是一直的下，一小時內曾經錄得158.1毫米雨量。新聞台傳來了多區的災情，商場地下樓層、地下的停車場、捷運站站內，以及多條交通道路等，積滿的不只是雨水，還有厚厚的黃土。受颱風海葵殘留的低氣壓槽影響，暴雨下個不停，道路淹水，多處山崩，出現土石流，110人受傷送院。

差不多的時候，摩洛哥西南部馬拉喀什（Marrakech）發生芮氏規模6.8強震。新聞片中，民眾從夢中驚醒，深夜時份倉皇倉惶逃難。阿特拉斯山脈山區村落，幾乎全毀變成廢墟。據報導，由於當地天氣炎熱，瓦礫中傳來一陣陣讓人難受的屍臭味。世界衛生組織表示，受影響人數超過30萬人，受傷2,421人，死亡人數超過2,100人。

同在這幾天，受低氣壓影響，加上對流雲系發展旺盛，積雨雲徘徊嘉義、台南、高雄、屏東和雲林等中南部地區的上空，久久不願離開，豪雨不斷。強降雨下得又快又急，嘉義3小時雨量達249毫米，台南24小時累積雨量也達342毫米，多所民宅泡在水中，道路成湍急小河，山區土石流頻頻，民眾緊急逃生，嘉義市更緊急於夜間宣布「停課停班」。

一瞬間，天崩地坼，災情處處。遠離的颱風，迴向破壞力驚人；緩慢移動的板塊，震動罕見且致命；活躍的低壓系統，急速暴雨不幸釀災。大自然的反撲，人類受苦連連。但願，往後的大半年，天災不再，大家平安。

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