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聯合國人口基金會早前發布的《2023年世界人口狀況》顯示，香港生育率屬全球包尾，每位女性平均只會生育0.8名子女。根據香港政府統計處的《1991年至2021年香港生育趨勢》報告指出，本港生育率低與以下6大因素有關：1.女性遲婚；2.女性獨身情況增加；3. 首次生育未有因遲婚而提前；4.女性傾向選擇生育少數嬰兒；5.已婚女性生育率下跌和6.離婚率上升。

這些因素都是從比較宏觀的社會學角度去解釋，但未能幫助我們去理解個人層面上，香港夫婦近年生育意欲降低的原因。香港婦聯於今年2月亦發布了 《港人生育意願2023》調查報告，列舉經濟壓力、工時長和無力置業是港人不願生育的主要原因。有些心理學研究指出不願生育的夫婦，是受到夫婦之間的關係問題、對無孩生活模式的嚮往、又或生小朋友共識不一致等原因所影響，但根據港人生育意願2023年調查報告的啟示，香港夫婦的低生育率的主因，似乎並非因為這些情況。

心理學家對生育意願（childbearing intention）做了很多的研究，發現在很多不同的城市裡面，夫婦願意生育與否，皆取決於一個關鍵因素，就是他們認為自己是否身處在一個 「家庭友善」（family-friendly）的環境裡頭，這包括家庭友善的工作環境和社會環境。這個因素應用在香港的社會裡，很能一針見血地點出現時香港低生育意願的痛點（pain points）： 香港的工作機構從政策上到機構文化上，鮮有對媽媽／準媽媽有特別的配套支援，在香港工作，不用超時工作的那天已屬走運，有些上司甚至在員工放產假時仍要與她「頻密溝通」，所以在香港祈望工作環境和文化預計值（by default）是家庭友善，似乎有點不設實際。

再擴大一點，香港社會從經濟壓力、急促步伐、競爭文化、居所擠逼到教育體制，都難以令我們感覺身處在可以對家庭生活有快樂憧憬的地方。當一對夫婦一想像自己有小孩的時候，是對自己生活和精神品質的一種犧牲、代價或扣分，那當然沒有意欲去生育。要令香港夫婦對有小孩的家庭生活有正面和快樂的憧憬，政策上就要在社會和工作機構，予以他們這裡開始是「家庭友善」的地方之觀感，那需要有長遠的配套計劃，一次性的獎金鼓勵未必能對應到真正的痛點。







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