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一場秋雨，一場涼。本港在連場洪雨洗禮下步進了秋分，秋日早晚氣溫變化較大，大家在迎接中秋佳節之際，要小心保重身體，避免著涼。註冊中醫師張立彤提醒，秋季是感冒、咳嗽，一些上呼吸道疾病的高發季節，今期請來張醫師分享不同類型食療！

張醫師指出，所謂「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也」，不論乾咳、久咳、燥咳、熱咳，秋日裏經常都是咳聲處處。「傷風咳嗽，醫生眉皺」，不少感冒病人，其他症狀治癒，唯獨咳嗽未好，而且可以持續幾個月或一年，照肺片又無病變。咳嗽所帶來的影響不容忽視，尤其是長期咳嗽不癒，輕則喉嚨發炎，重則蔓延到支氣管、甚至肺部。《景岳全書、咳嗽篇》有指出：「咳嗽之要、一曰外感、一曰內傷。夫外感之咳，必由皮毛而入、而外邪襲之，則必先入於肺，久而不愈，則必自肺而傳於五臟。」可見咳嗽不止，不但令人煩厭，更會傷及肺部，削弱臟腑功能。

張醫師表示要預防咳嗽，首要注意氣候變化，要防寒保暖，避免受涼傷風，尤其是氣候反常及轉季；更要注意調攝養生，平日應持續做適量的運動，增強體質，提高抵抗能力。而咳嗽多痰者，飲食不宜肥甘厚味，以免蘊濕生痰；有風、熱、燥、火、肺陰虛者，不宜進食辛辣香燥的食物及飲酒、抽煙。

止咳食療推介

1. 沙參玉竹雪耳湯

材料：沙參5錢、玉竹5錢、雪耳2錢、西施骨半斤、陳皮1角、羅漢果1個

製法：先將雪耳洗乾淨，用清水浸發；西施骨洗淨汆水，其他材料浸洗乾淨，連同雪耳、西施骨共入煲，加清水7碗，以大火煲滾後，轉慢火煲2小時，加鹽調味，即可飲用

功效：清潤生津、補而不燥。適合咳嗽伴痰黃濁白或白黏或帶血絲，胸悶發熱，心神不寧，失眠，舌紅，苔薄黃者。

2. 川貝燉雪梨

材料：川貝3錢、雪梨2個，南北杏各3錢、無花果6粒、冰糖適量

製法：將雪梨洗淨，留皮去核；川貝及南杏仁浸洗乾淨，全部放入燉盅內，加入清水3碗，加冰糖適量，燉1至1.5小時，即可飲用

功效：潤肺燥，生津止渴，化痰止咳。適合乾咳無痰，或痰少難咳出，甚則痰中帶血，咽乾鼻燥，唇乾口渴，咳嗽引起胸痛，口苦，聲啞喉痛，舌尖紅，舌苔乾者。

3. 補中益氣瘦肉湯

材料：黃蓍3錢、黨參3錢、南杏1両、百合5錢、瘦肉半斤、蜜棗4粒

製法：先將瘦肉洗淨汆水，其他材料浸洗乾淨，連同瘦肉共入煲，加水8碗，以大火煲滾後，轉慢火煲2小時，加鹽調味，即可飲用

功效：補中益氣，潤肺止咳。適合咳嗽痰稀，咳聲低弱，咳痰無力，氣短，氣促，畏寒自汗，精神不佳，胃口不佳，易感冒，並見舌淡苔白者。

4. 紫蘇葉糖薑水

材料：紫蘇葉4錢，南、北杏各3錢、生薑適量、紅糖適量

製法：將紫蘇葉，南、北杏、生薑放入煲內，加入清水3碗，大火煲滾後，煲30分鐘，加紅糖調味，分次飲用。（生薑及紅糖因應個人喜好而用量）

功效：驅風寒，止咳嗽。適合感冒風寒人士，症見咳嗽、或咳到聲音嘶啞、吐白色稀痰、喉癢癢，或伴有頭痛身痛、流鼻水等。暫時戒食海產之品，如魚、蝦、蟹、乾瑤柱等。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







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