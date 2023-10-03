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吃過中秋月餅，代表浪漫的深秋即將來臨。雖然天氣仍然炎熱，當秋雨一到，便會漸漸轉寒，就如民間諺語：一埸秋雨一埸寒。在這寒熱交替的天氣，除了容易被流感找上門外，另一個令人困擾的疾病，濕疹必定是其中之一。

Mia夏季開始濕疹病發，以為只是天氣熱和汗水所導致，怎料，捱到秋季到來，濕疹問題不但沒有改善，反而還愈來愈嚴重，家人見狀，也紛紛勸她盡快求醫。

Mia問道：「譚醫生你好，中醫如何解釋濕疹？」

我答：「濕疹相當於中醫的濕瘡，中醫角度認為男女老幼皆可患濕瘡，由多種內外因素，如：風、濕、熱鬱阻於肌膚所致，或由於飲食不節，脾胃所傷，引起的過敏性發炎皮膚疾病。臨床常見濕瘡具多形性皮損、對稱分布、或乾燥或易滲液、自覺搔癢，可急性發作、慢性長期發展以及反覆發作等。

其中，以先天?賦不耐者較多，患者素體虛弱，脾失健運，脾為濕困，可致肌膚失養，或因濕熱內蘊，使陰血耗損，燥而生風，或血虛風燥，肌膚甲錯而致病。亦多因飲食不節而發病，如嗜食辛辣厚味等動風之品，或嗜食生冷，傷及脾胃，使脾失健運，濕熱內生，適逢外感風、濕、熱邪阻於肌膚，內外博結浸淫於肌膚而發病。」

Mia續問：「甚麼體質容易有濕疹問題？」

我答：「中醫體質分類判定標準列出九型體質，包括：平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質、血瘀質、氣鬱質、特稟質，當中以氣虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質多見於濕疹患者，亦多見混合型體質患者。

(1)痰濕質

身材肥胖，腹部肥軟，臉部多油，汗多痰多，口黏覺甘，嗜肥膩甜品，舌苔膩。 「肥者多痰濕」，水濕內停，痰濕由生，脾為濕困，水穀精微運化失調，不能營養肌膚，因而發病。

(2)濕熱質

身材中等或局部肥胖，臉部易見暗瘡，口乾口苦，體重疲倦，排便不暢或便秘，小便黃，較嗜肥甘辛辣，舌質偏紅，苔黃膩。痰濕夾雜胃火，傷及脾胃，濕熱蘊內，使陰血耗損，燥而生風為血虛風燥，肌膚甲錯而致病。

(3)氣虛質

肌肉鬆軟顯胖，語音低弱，易感疲乏氣促，精神不振，易出汗，舌淡紅，舌邊有齒痕。多為脾胃氣虛，運化無力，氣不化水，水濕內停生痰濕，肌膚失養。

(4)陰虛質

身材偏瘦，口鼻乾燥，手足心熱，喜冷飲，大便乾燥，舌紅少津。因陰津不足而易生燥化風，致肌膚甲錯，濕疹暴現。」

Mia問：「乾燥與潮濕的日子互相交替是否易誘發濕疹？」我答：「快將入冬，天氣乍寒乍熱，乾燥與潮濕的日子相互交替容易使皮膚敏感而誘發濕疹。患者可能會加重皮膚之痕癢不適，尤其陰虛質患者，因陰血不足，不能潤澤肌膚，血虛風燥，風動則癢，皮膚亦易乾燥痕癢。」

Mia突然醒起，問道：「我好喜歡打邊爐，那麼冬天打邊爐會否易誘發濕疹？」





我答：「好多朋友冬天都愛打邊爐，尤其熱衷於肥牛、肥羊、香辣湯底、加爽口冷飲等，食材本身性質溫熱，其實相當補中益氣，但牛羊類食物是為「發物」，混合搭配辛辣動風之品，過量進食會過於溫補燥熱，傷及脾胃，夾雜空調冷飲不斷，濕熱蘊內，更易誘發皮膚問題或加重病情。 」

(圖片來源：Unsplash)

Mia緊張地問：「濕疹患者甚麼食物需要盡量避免進食？」





我答：「濕疹患者飲食上需要注意規律節制，尤其需盡量避免「發物」和「動風之品」等容易誘發濕疹的食物。如：榴蓮、竹筍、酒、牛羊肉、辣椒、薑?蒜類、海鮮類、高糖類，如：凍奶茶、芒果和雪糕等。 」

Mia問：「有甚麼食療及改善方法？能否推廣兩款？」





我答：「要改善濕疹，可以透過食療、控制飲食和注意皮膚刺激入手，從而改善皮膚發癢及反覆發作的情況。

(1)減少皮膚刺激

濕疹患者需注意指甲修剪及衛生，濕疹發作時應盡量避免直接抓癢，避免皮膚破損產生傷口，不利於濕疹痊癒。如十分癢，可冰敷數分鐘處理，或外用中藥藥膏或中藥藥劑，如苦參、地膚子、白鮮皮、冰片類清洗患處以驅風止癢。患者亦需注意洗澡的水溫不宜過高，時間不宜過長，洗後需塗抹潤膚霜及飲用暖水以潤澤肌膚，保持津液充足。

(2)食療

薏苡仁百合瘦肉湯(1人分量)

材料︰紅豆12克、薏苡仁12克、沙參12克、玉竹10克、鮮百合2球、瘦肉4?、海鹽適量

作用：補氣養血，化濕健脾，養陰潤燥，適合皮膚乾燥，陰虛血燥的人士服用。

禁忌：脾虛便溏者，服用前先諮詢合資格的註冊中醫。

茯苓赤小豆瘦肉湯(1人分量)

材料：鮮土茯苓1塊，赤小豆15克、黃耆9克、扁豆15克、淮山片20克、粟米1條、胡蘿蔔1條、蜜棗2粒、陳皮2片、瘦肉四?、海鹽適量

作用：清熱利濕，健脾益氣，適合皮膚乾燥或滲液，濕熱的人士服用。

禁忌：氣血虛弱者，服用前先諮詢合資格的註冊中醫。 」