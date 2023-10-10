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在政府大力推動基層醫療的今天，市民對「治未病」，亦即早於生病前做好預防及治療的概念，已有加深認識；提供綜合醫療健康管理服務的尚醫健康（Young+）亦迎合社會需要，建立「逆齡健康新常態」，採用精準醫療科技為客戶作基因檢測，得以了解肥胖真正成因及用藥風險等，並有結合AI技術的手機程式，助客戶輕鬆管理個人健康。



培養健康身心提升生活質素



尚醫健康早前獲得《經濟通》2022年健康同行夥伴大獎「醫療及專業服務」類別「傑出一站式健康管理中心」獎項，其創辦人黃達東太平紳士、榮譽勳章，表示喜獲大眾認同，獎項意義亦與企業方向一致。尚醫健康的口號為「逆齡健康新常態」，黃達東表示，新時代的「健康」是指具質素的生活方式，擁有健康身心去享受生活以及追求人生目標。「昔日七十歲已是『古來稀』，但現代人壽命延長，加上講求『逆齡』，不少老人的健康水平也能維持於良好狀態。」要達到目標，便是以時尚的醫療科技，締造健康生活。

尚醫健康代表於2022年健康同行夥伴大獎頒獎典禮接受獎座



黃達東指出，健康要與年輕掛勾，並且有綜合性的保養。「生理上固然需要活力，心理也可影響身體，例如壓力及負面思想可改變荷爾蒙分泌，減低身體機能恢復及痊癒效果。」因此，尚醫健康除了提供常規檢查，亦有精準醫療基因檢測服務，讓客戶提早了解身體變化及老化端倪——新冠病毒基因測試令市民了解，基因檢測並非想像中複雜，其實可融入於日常保健中；例如尚醫健康便有提供「體重管理基因檢測」服務，找出肥胖成因根源。「如果基因檢測找出肥胖原因由情緒問題而起，那麼客戶調節心情後，已可事半功倍，配合我們的營養師幫忙，便毋須盲目節食及做運動。」



了解藥物敏感基因避免多餘治療



「安全用藥全基因檢測」則可讓客戶知道自己的藥物敏感狀況，尤其適合兒童及病人，特別是癌症病人。「用藥後出現敏感，除了要多一個治療方案，也誤導原本疾病的治療方向，故此及早了解哪些藥物不適宜服用，便可避免問題發生。」黃達東補充，特別是部分癌症病人，不必大灑金錢及浪費黃金治療時間，可更快選用適合的標靶藥。



人工智能手機程式自動比較身體狀態



同一時間，尚醫健康亦推出手機程式「智能健康管家」，可記錄客戶各項個人生活數據，包括飲食、睡眠及運動等，以及載有身體檢查紀錄，可比較不同時段的狀態，方便客戶了解身體變化，覆診時也可讓醫生有更多資訊參考。「需要管理體重的客戶，只需每天拍照記下進食狀況，AI系統便會自動分析營養指標及卡路里，讓客戶、醫生及營養師有客觀數字參考，更有效促進健康。」黃達東說。



展望將來，黃達東指尚醫健康除了要服務香港人，同時也面向大灣區，龐大人口也對健康服務需求殷切；黃達東身為粵港澳大灣區生物科技聯盟會長，他稱除了舉行論壇，亦有與內地科研機構合作，商討如何為為內地來港人士提供優質服務，以及把香港醫療落戶大灣區。「尚醫健康計劃在內地新增服務點，讓內地港人享有完善的本地醫療服務。」







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