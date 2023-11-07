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只要大家在Office走一圈，不難發現人人的工作桌上可能都會看見保溫杯。保溫杯是上班族必備的用品，但大家每一天會怎樣清洗它呢？用水沖一沖？加上一點點洗潔精清洗？曾有台灣醫生指，平常沒有規律刷洗瓶子習慣的，生物膜就會影響到身體健康。所以，編輯為大家整合了網上4大清洗保溫杯的方法，大家可以參考一下。

曾經有台灣醫生陳崇賢在Facebook發文指，如果大家長期使用瓶子，但又沒有清洗乾淨，瓶子表面會形成「生物膜」，是由微生物所分泌的黏液所聚集在生物或非生物的表面，要是有致病菌在內，有機會影響身體。所以他建議要定期要記得把水瓶刷洗晾乾，才不會污染飲用水。

保溫杯清洗方法│1. 用清潔海綿及軟刷

大家平時清保溫杯會怎樣進行呢？大家記得清洗保溫杯的內部時，要用海綿或軟毛刷配上清潔劑，因為用軟的東西清洗才不易刮花保溫杯內部。記得不要用鋼絲刷，如果刮花了保溫杯會更易藏垢。

而在清洗時，別忘了細節位，因為水垢很易藏在蓋子或膠邊，所以大家清洗時一定要留意。

保溫杯清洗方法│2.走茶垢用梳打粉

很多打工仔在Office都會用保溫杯沖茶或咖啡，但沖過的人可能都發現沖茶或咖啡後，杯中慢慢形成茶垢及咖啡漬。如果想清洗茶垢及咖啡漬，大家可以用梳打粉加入少量溫水，搖晃均勻浸至少1小時，最後可以用海綿及清水清潔，成功！

圖片來源：envato

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