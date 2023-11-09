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多國近期面對床蝨為患危機，不少市民擔心會蔓延香港，署理醫務衞生局長李夏茵今日（8日）在立法會大會表示，已提醒機管局床蝨有可能傳入香港的問題，但床蝨對人體健康並非很重要的病患，而是需要處理的衛生問題，政府部門稍後會公布如何預防和處理床蝨問題。

今日立法會大會口頭質詢環節討論「政府資助中醫門診服務」，期間立法會議員陸瀚民提問床蝨事宜，指南韓多個城市爆發蝨患，查詢政府有何應變及預防措施，避免醫療系統受沉重負擔。

李夏茵指衞生署已提醒機管局床蝨有可能傳入香港的問題，希望多加呼籲及預防，其他部門亦會審慎處理，但指從醫療角度而言，床蝨情況對於健康並重要的病患，而是需要處理的衛生問題，政府部門稍後會公布如何預防和處理床蝨問題。

政府教2招防帶床蝨回家

政府發言人晚上表示，資料顯示臭蟲不會傳播疾病，惟人類被叮咬後或會出現皮膚敏感及痕癢，感到不舒服。因此政府快速採取行動，盡量減低臭蟲由海外傳入本港社區的機會。有關工作需要市民及相關業界積極配合，政府會加強宣傳教育和與業界溝通，為各界提供資訊，一同防治臭蟲。

發言人指出，臭蟲通常在人類睡眠的地方附近棲息，例如床墊、地毯和護壁板下、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙。要有效防治臭蟲，應循保持家居整潔著手，包括定期清潔處所和吸塵、以熱水徹底清洗被褥和衣服、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面之隙縫。

發言人提醒，市民在外遊時應特別留意當地酒店房間或公共場所是否有臭蟲問題，返港回家後應仔細檢查行李是否有臭蟲存在，並在有需要時以熱水（攝氏60度）洗滌衣物，以避免把臭蟲帶回家中。

酒店房有蝨2大跡象

酒店房間是惹蝨高危地點，港人外遊要避免帶蝨回家，首要是入住酒店時做好預防措施，滅蟲專家鄭國鏗（Henry）指市民可從兩方面判斷房間會有否潛在蝨患問題。

1. 滿房濕臭味

入房第一件事可留意房間有否異味，鄭國鏗指有嚴重床蝨的房間，經常都會留有一股「濕臭味」，形容味道類似「濕花生」，反映房間有可能存在蝨患問題，要格外小心檢查。

2. 床邊牆角有黑色漬

鄭國鏗指，床蝨多在人們關燈入睡後現身，故入房時未必會發現，但可留意房間邊角位會否有深色或黑色污漬，有可能是床蝨排泄物，而新鮮的排泄物遇水會化開，反映房間床蝨活動活躍，如見到一粒粒類似「芝麻」物體，則有機會是蟲卵。

滅蟲專家任永強亦建議，入住酒店房間時可先用電筒或手機內置的照明功能，重點檢查床邊附近位置，特別是床褥邊位拉鍊、枕頭，以及地毯邊緣、地腳線等，均為床蝨常見匿藏地點。

防帶床蝨回家3招

不幸住到有蝨酒店房，除了要忍受被咬之苦，更擔心一旦將蝨帶回家便後患無窮。鄭國鏗提醒入住酒店期間也可留意2個小細節，第一是盡量將行李箱和個人物品放在高處，且距離睡床，例如桌面和行李架等，切勿放在地下、絨面行李櫈這些高危位置，減低床蝨爬入行李的機會。

另外，選購行李箱時也要留意，盡量選擇淺色及膠面的行李箱，避免深色或牛津布料表面的行李箱，例如深藍色、黑色、深紫色、紅色等顏色，均是床蝨的保護色，附有床蝨也難以發現。

至於回港後也要小心處理行李，專家建議4大步驟處理：

● 1. 入屋前要檢查鞋或鞋帶、行李箱拉鍊及拉桿有沒有床蝨匿藏

● 2. 入屋後盡量找個附近少雜物的地方打開行李，萬一有床蝨跳出也立刻發現

● 3. 所有衣服應立刻以60度以上的熱水清洗

● 4. 行李箱難以浸洗，但可用酒精噴灑，或直接放在陽光下曬2天才收起

把「戰利品」攤床拍照高危

另外，台灣知名旅遊達人及作家943提醒，床蝨會藉由交通工具的椅墊傳播，例如絨布椅墊，同時也經常在便宜旅館中互相傳染。

她建議遊客到位於床蝨流行地區的酒店時，不要把所有衣服都拿出來放在床上，也不要把購物的「戰利品」攤在床上拍照，因為床蝨有機會爬進行李箱，跟隨旅客搭機回家。







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