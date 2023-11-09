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內地醫療團隊集體患癌？近日網絡瘋傳廣州一間醫院的乳癌實驗室，有多名學生集體患癌，全部屬30歲以下，部分甚至已屬末期「餘命數月」，有人質疑與實驗環境和試劑有關。涉事醫院其後發公告澄清，指近年團隊只有3人患癌，均非在學學生，並回應實驗室環境造成「集體患癌」的說法。

綜合內媒報道，近日微博瘋傳一則消息，指廣東廣州中山大學孫逸仙紀念醫院（中山大學附屬第二醫院）乳腺外科團隊中，多達6名學生集體患癌，大多為博士生，屬於一名蘇姓教授的組別。據中山二院官網，該名教授是主任醫生、教授、中山二院乳腺腫瘤中心副主任，擅長保乳手術為中心的乳癌多學科診治，特別是腫瘤免疫治療。

有關人士的聊天記錄流出引起關注，當中有人表示，一名女學生去年博士畢業後繼續留在醫院研習，今年初因腹痛入院，經檢查後發現有腫瘤，術後確診為胰腺未分化癌，該是一種罕見癌症，估計只剩數月壽命，而涉事教授在未經溝通的情況下，將該女學生踢出群組。

流傳消息又指患癌人士涉及3名博士生、1名博士後研究員，全部小於30歲，分別罹患胰腺癌附肝轉移、罕見乳腺癌和腹膜後肉瘤，均屬罕見型疾病，大部分人更已發展成末期和出現轉移。

消息傳出後，聊天群組中有成員質疑與實驗室環境或試劑有關，「我覺得應該是試劑問題」、「壓力大不大可能」、「會不會是他們實驗室的造模的試劑造成的」、「試劑給動物造腫瘤的模型，結果給自己造上了」、「不可能偶然吧，這不能偶然呀」、「醫院想當偶然事件處理的」、「在做甚麼高級實驗呀」、「醫院還不想查、想按住」。

醫院：僅3人患癌 非在學學生

至今日（8日）凌晨，中山二院在官方微博發表公告，指關注到網上流傳「中山二院乳腺外科團隊疑受實驗環境及試劑影響致多人罹癌」等訊息，院方經調查後初步了解到，近年在乳房腫瘤中心實驗室工作、學習過的人員中有3人患癌，其中2人現為該院乳房外科醫生，在臨床工作，另外1人並非該院職員或學生，為外地來院進修人員，已回原本單位工作，強調該實驗室沒有在學學生罹癌。具體情況如下：

黃女，2017至2022年在該院攻讀博士學位，期間在乳腺腫瘤中心實驗室學習，去年7月博士畢業後入職該院乳腺外科，從事臨床工作。今年10月確診胰臟癌並接受手術，目前情況穩定

劉男，2013至2018年在該院攻讀博士學位，期間在乳房腫瘤中心實驗室學習，2018年8月博士畢業後入職該院乳房外科，從事臨床工作。今年6月確診滑膜肉瘤並接受手術，術後恢復良好

另一名進修人員為某外地醫院畢業博士生，2021年到該院進修1年，在乳房腫瘤中心實驗室工作，去年4月結束進修離開廣州，今年在工作當地被診斷為乳癌

院方表示，乳腺腫瘤中心實驗室於2009年啟用，至今培養逾200名學生，實驗室成立以來一直嚴格按規範統一管理，對所有實驗人員都有進行實驗前安全和規範操作培訓。針對患癌與實驗室或試劑接觸有關的說法，院方指基於個體癌症發生的誘因極為複雜，歡迎相關部門組織第三方機構進行評估調查。







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