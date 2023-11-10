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在香港，心臟病是三號殺手，當中種類繁多，最常見的有冠心病、高血壓性心臟病等。此病可以從多方面因素引致，包括高血壓、高膽固醇等高危因素，有時患者會在短時間內病發後猝死，死亡率已達10年來的高位！可是這樣並不代表不能預防，又或者病發就會立刻死亡，做好篩查或治療同樣有得救！香港亞洲心臟中心就推出「暖心行動」，已幫助逾千人安排通波仔，更讓患者以公立醫院價錢在私營醫院做手術，同時亦為高危人士做篩查，減低患病風險！

高血壓、高膽固醇均有患病風險！香港近半人口為心臟病高危人士？

心臟病堪稱本港三號殺手，在2021年的數據顯示，每天平均約有10.7人因冠心病而死亡！而高血壓、高膽固醇均為常見心臟病高危因素，究竟全港有多少人屬於高危一族？根據2020至2022的健康調查，在15至84歲人士中，有51.9%的人患高膽固醇，29.5%的人有高血壓問題，當中65歲至84歲人士中，每10個就有6個受此困擾，綜合各種數據，香港有近半人屬於心臟病高危人士！

（圖片來源：Envato）

醫生會因應患者的情況而安排治療，能及早發現的患者或可以控制飲食防止病情惡化，但一旦情況危急，俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術就是一個常見的治療方案。及時進行手術，打通被血栓阻塞的血管，可以減低急性病發及死亡風險。不過，往往有需要的患者有很多，在公立醫院輪候做手術的時間非常長，在云云病情穩定的患者中，他們有機會要等86至96星期之久！治療的等待時間以年計，當中難以確保患者的情況會否轉差，對他們而言十分危險及充滿不確定性。

「暖心行動」4大計劃助加快治療＋篩查！公院價可到私院「通波仔」？

私營醫院的手術及醫療費用比公立醫院昂貴得多，並非人人負擔得起。香港亞洲心臟中心的「暖心行動」就訪問了654名接受「通波仔」手術的冠心病患者，有近半（47.5%）的受訪者指會因為未能負擔私院治療費用，而選擇拖延治療，等待公立醫院的安排，即使病情有機會惡化亦無計可施。

不過現時有很多機構可以透過不同計劃彌補這方面的不足；自2020年開始，香港亞洲心臟中心就推出「暖心行動」，讓患者以$88,000這個接近公營醫院的手術費用，於私營醫院做「通波仔」手術，而且門檻十分低，只要持有香港身份證，連醫院轉介信都不用就可以進行手術，至今已有共千個患者受惠！暖心行動還有一條龍跟進服務，手術前後的諮詢及會診都安排妥當，甚至可以專車接送患者入院做手術！

（左起）明愛莫張瑞勤社區中心李樹嫻姑娘、香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科林逸賢醫生、劉先生、香港亞洲心臟中心心血管科主任、心臟科專科曾子欣醫生、香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生

曾有一名年約50歲，任職銀行業的男患者劉先生本身已患高血壓、高膽固醇約10年，一直於公立醫院覆診。直到今年年中做身體檢查，發現心電圖有異樣，當時亦周不時感到心口不適，於7月獲轉介到公院排期，但被安排至2024年初才可看症，至少要等大半年！不過9月底患者仍然感到不舒服，再檢查發現3條主要心血管中，一條已塞70%至90%，另外兩條亦分別中等及輕微阻塞，如果仍等待公立醫院排期並不理想！經他人推薦下得知「暖心行動」，並於同月看症及完成「通波仔」，身體的不適才能大大改善。

心臟病是一個死亡風險極高的疾病，及早發現及防免於未然是十分重要！「暖心行動」亦有以平價安排心臟電腦掃描服務，有需要人士以$4,800就可進行檢查及會見醫生，及時發現有心臟問題的話，就可經醫生評估是否需要做「通波仔」或搭橋手術。另外，「暖心行動」亦聯同SoCO社區組織協會、旺角街坊會、循道愛華耆樂中心、香港明愛、中華便以利會恩慈長者鄰舍中心、白田浸信會及香港家庭福利會聯絡基層市民，為65歲或以上長者進行免費社區心臟篩查，提供醫護資源提供篩查及轉介服務，至今已有1,061位長者受助！有需要的老友記們都可以查詢一下有關機構，讓自己求個安心。

「暖心行動」詳情

【暖心價「通波仔」】

1. 價錢：$88,000 暖心價於私營醫院做「通波仔」

2. 條件；只需持有本港身份證，無需醫院轉介信亦可進行手術

【一條龍服務】

步驟：

1. 快速問診諮詢

2. 專車接送入院

3. 進行手術

4. 術後免費門診

5. 轉介至醫管局覆診

【暖心價心臟檢查】

1. 價錢：$4,800進行心臟電腦掃描及會見心臟科專科醫生

【免費社區心臟篩查】

1. 對象：65歲或以上長者

2. 主要內容：提供醫護資源提供篩查及轉介服務







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