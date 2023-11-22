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小雪到了。小雪天氣再冷一點，冬天陽氣理應潛藏，我們更加要注意保暖。飲食方面，可以補充一些能讓我們暖的食物，如雞肉。冬季腎臟當令，黑就能入腎，我們可以多吃一些黑色的食物，像黑豆。

「天氣進一步下降，冬天的感覺越來越強烈！」Kathy說。

「是呢！小雪到了。小雪天氣再冷一點，冬天陽氣理應潛藏，我們更加要注意保暖。如果只顧衣服好看，尤其年青女子喜愛穿短裙，身體就會不得不直接用本該潛藏的陽氣重新振作，去抵禦寒氣。這就傷害陽氣嘛。」我說。

「你看，我已穿長褲子了。」Kathy充滿信心地說。

「做得非常好啊！讓我告訴你一個冬天懶人養陽法吧！」我說。

「快說！」Kathy興奮道。

「內經提醒我們冬天要『無擾於陽』，不要傷害陽氣，讓陽氣好好潛藏。起床要晚一點，『以待日光』，早上宜待日光出而起床。小雪節氣，氣候漸寒而白晝愈短，盡可能多曬太陽。

大家可以在中午吃飯後，又或白天任何時間，背對陽光，閉著眼睛，深呼吸，能腹式呼吸效果更佳。慢慢會感到肌肉放鬆，氣血運行通暢，深底裏的悶氣地去掉。這就是冬天懶人養陽法，能祛體內寒氣。有時候，工作久了，有點鬱悶，可以試試曬太陽啊。」我說。

「公司樓下有小平台可以曬一下呢！」Kathy說。

「飲食方面，可以補充一些能讓我們暖的食物，如雞肉。冬季腎臟當令，黑就能入腎，我們可以多吃一些黑色的食物，像黑豆。秋冬季節正值黑豆收成期。黑豆性平、味甘，可滋陰補腎，養血柔肝， 明目烏髮；黑豆炒後增強溫補功能。當然應多吃補腎食物如淮山和合桃。淮山，即山藥，性平、味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。合桃性溫、味甘，入腎、肺經，有補腎固精，溫肺定喘，潤腸，治腎虛喘嗽，腰痛腳弱，陽痿，遺精，小便頻數，石淋，大便燥結的功用。脾主四時，脾胃好就能適應天氣變化。冬菇有健脾和胃，補氣益腎功效。 尤其適合脾胃虛弱、食慾欠佳者，久食可增強體質。

這些材料可以煲成小雪時令湯水，一家大小也合適。」我說。

「謝謝你啊！湯水很易煲。待會就去曬太陽。」Kathy說。

下一頁：即睇小雪湯水「淮山冬菇黑豆合桃雞湯」點煲！







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