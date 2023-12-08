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「直播帶貨」的推廣及銷售模式愈來愈受歡迎。一方面，消費者與名人網紅可有更多互動，而後者更可將自己的經驗與人分享，讓消費者更了解產品特色和效果。主力推廣時尚、美妝、生活風格產品的本地直播帶貨平台Mixx Collection，就憑藉謹慎的商品挑選策略，以獨到的品味與時尚風格，為客戶帶來滿足的購物體驗，並於本年度的「健康同⾏夥伴⼤獎」獲頒兩項殊榮。

對於是次獲獎，Mixx Collection聯合創辦人陳沈沂指有賴多方面的努力和策略。「我們對於所選擇銷售的商品非常謹慎，務求為客戶提供具高品質和價值的產品。這不僅包括健康產品，還有各種生活方式商品。另外，我們的團隊亦一直密切留意市場趨勢，以確保我們的產品夠獨特，並符合市場需求。」

分享生活方式 引入優質產品



陳沈沂分享表示，自己對時尚和生活方式充滿熱情、有自己的一套。她亦樂於透過社交媒體、直播與觀眾分享、互動，而這正正是吸引顧客及媒體支持的重要因素。「當然，我們的團隊亦投入了大量時間和資源，來提升直播帶貨的質量；例如邀請明星藝人合作，直播暢遊世界各地搜羅特色商品的情況，為客戶粉絲帶來不一樣的購物體驗。」



Mixx Collection是次獲獎的兩款產品，亦是緣於陳沈沂喜歡嘗試新產品，而引入平台推薦給消費者。獲得美容及健美類別「傑出抗衰老膠原蛋白保健品」的LuCOL-S神奇之7膠原蛋白，是專為關心皮膚及軟骨健康的人而設計。



陳沈沂指隨着年齡增長，人的皮膚和軟骨細胞中的膠原蛋白水平逐漸下降，減少皮膚彈性及關節的靈活度。而LuCOL-S的成分包含多種膠原蛋白肽，當中的低分子量膠原蛋白一型及二型，能讓人快速吸收，直接補充體內膠原蛋白的含量，有助於改善皮膚和關節健康。加上蘊含大量天然維生素C，是抗氧抗衰老、美白及提升肌膚彈性的元素。



留意市場趨勢 確保商品獨特性



「雖然坊間亦有不少膠原蛋白產品，但他們的道爾頓（dalton，Da）沒有我們推介這款產品那麼小。LuCOL-S只有500道爾頓，很容易被人體吸收，客人服用後很快見到效果。而之所以命名為『神奇之7膠原蛋白』，意思是指服用7天如同一個『療程』。」



另外，都市人壓力大、運動少，新陳代謝比較慢，容易有便秘問題。而獲選為健康及個人護理用品類別「傑出天然排毒濃縮產品」的Natural Pure Plus排毒粉，當中含有「三重排毒」天然成份，包括番石榴、菠蘿及果寡糖；陳沈沂表示，每天服用一包，有助消化吸收，促進順通排便，保持纖型體態及腸道健康。「食用後的3至10小時間內配合飲用大量清水，有助宿便排出。」此外，該產品亦有助排出食物中的重金屬、油份及有害物質。



陳沈沂形容，LuCOL-S及Natural Pure Plus是其直播帶貨平台的皇牌產品。例如每次直播開賣排毒粉，顧客戶都會大手購入至少三至五個月的份量，並推介給朋友，口碑極好。而膠原蛋白產品亦一樣，每次直播介紹都可一晚內沽清。「能夠得到外界及消費者的認同，整個團隊都感到相當鼓舞。希望Mixx Collection未來能繼續走訪不同地方及廠房，為大家搜羅到更多優質而性價比高的產品，將更多海外品牌引入香港，於直播平台向大眾介紹，帶來更多元化的購物體驗。」







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