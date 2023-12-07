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處理「油淋淋」食物時，不少人都會在碟上鋪幾張紙巾用作「索油」。有台灣胸腔內科醫生提醒，部分紙巾或會利用稱為「螢光增白劑」的化學物品，令紙巾更白淨，然而增白劑對人體亦可能帶有刺激及致敏性，如用來包裹或墊食物或會增加致敏風險。

台灣重症醫學暨胸腔內科專科醫生黃軒於社交平台發文，指不少人經常利用紙巾墊食物，但可能帶來種種風險。他指不少紙巾都含有螢光增白劑，它是一種化學物質，擁有吸收紫外線並釋出可見光功能，可以令紙巾看起來更白更乾淨。

黃醫生指含有螢光增白劑的紙巾一般使用時並無額外風險，但如用以包裹或墊食物，兩者直接接觸時有機會令紙巾上的細菌或增白劑污染食物，或對人體帶來以下各種不良反應，形容是「一種冒險的行為」。

● 刺激性：螢光增白劑對皮膚、眼睛及呼吸道有一定刺激性，可能引起皮膚痕癢、紅腫發炎等

● 致敏性：螢光增白劑或具有致敏性，長期接觸可能會引起過敏反應，例如皮膚過敏、哮喘等。

● 致癌性：黃醫生指有部分研究認為螢光增白劑具有致癌性，但尚未有完全定論。

要減低螢光增白劑帶來的風險，黃醫生建議避免用紙巾來包裹或墊食物，尤其是又油又熱的熟食，如情況許可，黃醫生建議選用不含螢光增白劑的產品以進一步減低風險。

消委會：不應過度追求紙張白度

本港消委會曾指出，螢光增白劑在日用品應用由來已久，普遍用於紙製品、纖維製品、衣物或洗衣粉，使用有關物件時增白劑可能隨汗水滲出（遷移）令部分人皮膚敏感。由於螢光增白劑不太易被生物分解，高劑量對淡水生物有毒性。製造商宜盡量少用螢光增白劑，甚至不用，而作為消費者亦應明白衣物或紙張不一定越白越好。







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