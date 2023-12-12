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「近來十分流行跳『科目三』喔，我也想在我餐廳搞個食客表演環節，跳完拍片放上公司平台，吸引食客…」王生在治療過程中，也常分享他的生意藍圖。「這樣做，你會流失很多生意呢，一來，食客弄傷了，會怨哪位？二來，搞這些名目，還不北上消費？要在觀塘的食肆做嗎？」我不忍打斷王生的食肆生意大計。「當然，你請職員跳舞，作為娛樂，那就…變了『煲底撈』了，不是同一回事。」

「科目三」這個舞蹈在短時間竄紅了兩岸、甚到外國，這個怪異的舞步，是使用兩側腳踝及腳跟的來回扭動，配上輕快的節奏，組合出多種不同而奇異的動作變化。乍看下，兩條腳甚至乎沒有骨頭似的，靈活的腳踝是很重要的，但是當不超出腳踝的活動範圍時，當關節的重量超出了關節本身的範圍時，關節囊及韌帶便會承受巨大的拉力，當不斷拉扯時，便會受傷，而偏偏很多舞者扭傷了腳踝，仍然不知道如何受傷，這是非常麻煩的事情。

為了令腳踝可以做出如此靈活的動作，那就要犧牲部份的穩定性，尤其是腳踝外側的三條韌帶了。為了讓受傷的腳踝盡快復原，受傷初期的緊急處理是非常重要的，急性期的處理愈正確，恢復的速度也就愈快。

腳踝扭傷時，由於踝關節外側的韌帶或肌腱被過度拉扯，造成韌帶或肌腱的發炎，此時會出現紅腫熱痛的現象，並造成足踝關節活動度的受限，必須立即的處理 ── 降低發炎反應，也就是去緩解紅腫熱痛，可分成5個步驟︰



● Protect

● Rest

● Ice

● Compression

● Elevation

無論是表演哪種舞蹈，都需要很大的靈活性、力量和耐力。動輒數小時訓練、排練和表演，對舞者的身體狀態要求都很高，尤其是下半身的肌肉力量和關節協調性，正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，如果只是即興看到一些網紅的表現，便臨摹自娛的話，那就要小心了。

常見的舞蹈傷害在不同年齡層的舞者中並不罕見，而踝關節扭傷，下背部痙攣和髖關節受傷，則是最常見的舞蹈傷害。但是，舞者可以做很多事情以防止他們在練習中和日常習慣中受傷。

最常見的舞蹈傷害

舞蹈的嚴苛性，意味著舞者可能會導致身體不同部位的傷害。一些最常見的舞蹈傷害通常發生在下半身，包括背部，臀部，腳和腳踝。

Ankle sprains 腳踝扭傷

腳踝關節扭傷是最常見的急性舞蹈傷害之，通常是由於過度伸展足踝關節韌帶而導致關節超出其正常活動範圍。特別是嚴重的踝關節扭傷，內外兩側的受傷，或未經治療且未經休息而重覆的足踝關節扭傷，可導致關節韌帶撕裂。足踝扭傷的舞者會感到腳踝內側和外側疼痛，嚴重的情況下，還會出現腫脹和明顯的瘀傷、距骨的移位，曾有不少傷人因距骨移位，令他們在上下樓梯、蹲下時有明顯的痛楚或差異。



曾經受傷的右腳踝，始終也不能做到深蹲的動作。

Shin Splints 脛前疼痛

脛前疼痛通常是由於在腿上施加壓力而發生的，通常會導致脛骨疼痛和壓痛。有時，這可能是在堅硬的表面上跳舞、經過長時間靜止後，在後腿上施加壓力或技術不當而發生的。

“Trigger Toe”（Flexor Hallucis Longus Tenosynovitis）（屈拇長肌肌腱炎）

通常被稱為“Trigger Toe”，這種舞蹈傷害是在足尖舞時的腳趾，特別是拇趾的肌腱受傷。疼痛會發生在腳踝內側，並延伸到腳板，這可能會使拇趾在指向地時會產生「卡住」的感覺，也都是在腳踝內側。



練習前可以滾筒熱身，放鬆肌肉。

練習前後要熱身和降溫

利用滾筒（Foam roller）在痠痛的肌肉上下拉動或滾動，這有助防止肌肉拉緊及減少肌肉痠痛，確保在接下來的的舞蹈訓練或表演，可以在適當的狀態下進行。

在合適的舞蹈地板上練習

彈性地板可以吸收舞者跳動時所產生的能量，並將其中的一部份能量回轉給舞者，從而減輕舞者的膝蓋，腿部和腳踝的壓力。另外，請確保在有適當的磨擦力的地板上練習舞蹈。不同的舞蹈風格對地板有不同的要求，但務必使用正確的地板，尤其是練習或表演往往需要數小時之久，這一點是很重要的。







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