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聖誕假期將至，相信不少港人都會趁機外遊；但旅遊在外，最怕身體有突發情況。那麼，旅行時身體最易出現甚麼問題？又有那些保平安藥物需要隨身攜帶？如何才可於外地好好保障自己？有見及此，普通科醫生林穎怡為大家分享個案，並遂一解答以上問題。

誤食當地食物致敏

林穎怡醫生指，曾有一名女病人於出發去南美洲旅行前，雖已備妥一系列保平安藥物，惟到埗後卻功虧一簣生病，要去當地醫院看醫生；而當中的肇禍原因，竟是因為吃了當地辣椒所致。

女病人返港後再向林醫生求醫，指自己吃了辣椒不久後，口腔、喉嚨均有火燒感覺，嘴唇亦腫得非常厲害，需即時到當地看醫生。但當地醫生則告知此情況並無方法可立即治癒，最終她只能飲凍牛奶以減低不適感。林穎怡借此帶出訊息指，就算準備充足去旅行，到埗後亦要提防當地食物，切勿胡亂進食。

外遊常遇問題

對於外遊常遇問題，林穎怡醫生表示一般分為3大類，分別為舟車勞頓引起的問題，環境適應、傳染病問題，而曬傷問題亦屢見不鮮。

她解釋，去旅行很多時需經常走動，因此容易有關節痛問題；人在外地因水土不服，亦容易肚痛肚痾或皮膚敏感問題；一些有蚊患的國家，傳染病風險亦較高，例如由蚊傳播的登革熱等疾病。她又指市民於外地若長期處於陽光下，亦很容易有曬傷、燒傷的情況。

旅遊「平安藥」清單

針對以上情況，林穎怡醫生指一般旅遊「平安藥」，會包括退燒止痛藥、抗組織胺類藥物、感冒藥或腸胃藥；至於外敷藥則有抗菌、止痕藥膏及蘆薈藥膏。她又建議帶一個小型急救包，因為旅行期間很易發生小意外，消毒藥水、酒精紙巾及膠布便可即時做好傷口護理。市民如果是去一些較高原的地方，亦可帶備高山症藥物。

退燒、感冒藥、止痛藥 : 以防發燒或痛症的出現

抗組織胺類的藥物 : 皮膚敏感、收鼻水藥物以及暈浪丸亦屬於此類藥物。

腸胃藥 : 以幫助處理消化不良，以及胃酸、肚瀉或便秘問題。

抗菌藥膏 : 萬一不幸有小傷口，亦可以立即護理。

止痕藥膏 : 可以處理蚊叮蟲咬問題。

蘆薈藥膏 : 方便即時處理曬傷燒傷的問題。

人在外地如何保護自己

林穎怡醫生又提醒大家出發前，應先了解當地是否有疫情發生，如韓國、日本最近便有日本腦炎個案，可以的話旅行前4星期見醫生，查詢是否需要打預防性的疫苗。當到達當地時，大家亦需注意個人衛生，避免惹上傳染病；一般而言要勤洗手、隨身攜帶酒精搓手液，一旦有傷風咳便要戴口罩。

此外，林穎怡醫生又指食物安全非常重要，尤其要留意較落後地區，一定要吃徹底煮熟的食物，避免生冷食物，最理想是自備樽裝水，不要直接飲用水喉水。若果去熱帶國家、當地有蚊患情況，亦要注意防蚊， 防蚊液需含有避蚊胺（DEET）成分，穿一些鬆身的長袖衫褲，以防蚊患。同時，外遊時要避免接觸貓狗，因為即使本港並不流行，但瘋狗症其實於外地是非常普遍，需防患於未然。











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