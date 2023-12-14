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過去數年新冠一疫，令到人人談肺炎色變，近月又受到支原體肺炎消息的影響，很多人一聽到「肺炎」二字，心下難免忐忑。正如前文所述，肺炎受到病原體致病，雖然具有致命性，卻不用過分懼怕。

一直以來肺炎對人類並不陌生，雖然對人身有一定程度的傷害，但如能在日常生活多一些關注和認識肺炎，通過採取有效的預防及治療措施，便足夠減少對自身健康造成嚴重的危害。

肺炎和支原體肺炎

肺炎是指各種病原微生物和其他非感染因素等導致肺部組織炎性的病變，通常會出現呼吸困難、高熱、咳嗽和其他一系列症狀。

支原體肺炎是指肺炎支原體導致的急性下呼吸道感染，是一種非典型肺炎之一，這種病原體並不是新出現，而是一直在全球廣泛存在，是肺炎中的一種特殊類型。一般在秋冬季節高發，5歲以上兒童及青少年普遍易受感染。

附圖撮錄自北京新聞媒體轉載衛生部門對兒童支原體肺炎病程概述，雖概括兒童染病情況，但同樣適用於年老體弱和免疫力低的人群。

資料來源：北京日報兒童支原體肺炎病程

導致肺炎的原因

肺炎是肺部組織的感染成為炎症，主要是下呼吸道的感染，通常由細菌、病毒、真菌或其他微生物引起，不同於感冒屬於上呼吸道感染。肺炎的感染部位決定了本病的症狀，主要有咳嗽、咳痰、胸痛等。不同類型的肺炎都有其病原體，有效的針對性治療和預防至關重要。

1、細菌性肺炎：最常見的是由肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌引起的細菌性肺炎，其他常見的致病細菌包括流感嗜血桿菌。

2、病毒性肺炎：通常由流感病毒、呼吸道合胞病毒、冠狀病毒和腺病毒等引起。這些病毒可以通過空氣飛沫傳播，尤其在冬季流感季節更容易傳播。

3、真菌性肺炎：通常較少見，但在免疫系統受損的人群中卻極常出現，鳥糞麯黴和肺孢子蟲是引起真菌性肺炎的一些真菌，有免疫缺陷的病人，如歲數較大、身體虛弱的老人等便需要加倍注意。

4、非典型病原體肺炎：一般指支原體、衣原體、軍團菌引起的肺炎。

下期會續談肺炎的症狀、預防措施和居家護理。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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