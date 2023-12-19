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食用採集野生植物或自行種植的蔬菜，恐隨時出事！衞生防護中心昨日（17日）公布一宗懷疑食物中毒個案，一名51歲女子進食自行種植的芋頭後，出現口部、喉嚨麻痺等病徵。中心提醒市民切勿採食野生植物，並留意含草酸鈣針晶體的蔬菜，慎防誤食海芋中毒。

中心公布指，該名51歲女子前日（16日）在灣仔區進食自行種植的芋頭後，隨即出現口部和喉嚨麻痺等病徵。她當日到律敦治醫院急症室求診，同日入院接受進一步治療，現時情況穩定並己出院。臨床診斷為懷疑草酸鈣針晶體中毒，調查仍在繼續。

中心表示，芋頭是配製菜式和甜品的常用食材。然而，一些外形類似芋頭的植物（如海芋）含有毒素，誤食會引致中毒。誤食含草酸鈣針晶體的植物會刺傷和刺激皮膚及黏膜，如舌頭、口腔與嘴唇麻痺和灼熱，以及舌頭或嘴唇腫脹。進食意外混有含草酸鈣針晶體植物的蔬菜，亦可能引致食物中毒。

中心提醒市民，進食蔬菜時應留意以下事項：

切勿採食野生植物

從可靠的供應商購買蔬菜

取走混在食用蔬菜裏的其他植物，並在煮食前徹底洗淨蔬菜

曾發生多宗類似中毒事件

事實上，本港過去發生多宗類似食物中毒事件，2005年，一名男子採摘野生「芋頭」，烹煮進食後出現嘴唇和喉嚨腫脹、上腹疼痛及胸部不適，經治療後康復出院。顯微鑑定顯示該野生「芋頭」含大量草酸鈣針晶，與海芋相符。

2006年亦有一宗類似個案，在病人進食的「芋頭」內，也觀測到大量草酸鈣針晶，相信亦為海芋。

部分水果、蔬菜含草酸鹽

食安中心曾指出，與草酸鈣有關的食物中毒個案中，涉及的蔬菜有西洋菜、芥蘭、生菜、菠菜和枸杞；由於這些蔬菜多不會含有大量草酸鈣針晶體，故懷疑這些蔬菜意外混有小量含草酸鈣針晶體的植物。

部分水果及蔬菜含有草酸鹽，例如楊桃、大黃、紅菜頭、生菜及莧菜。草酸鹽有多種形態。草酸鈣有針狀、簇串或沙狀晶體等不同形態，而針狀草酸鈣較容易滲入皮膚及黏膜，引起刺激。海芋這種野生植物已知含有草酸鈣針晶體。

為免出現與草酸鈣有關的食物中毒，食安中心提醒，業界不應在運送和加工處理期間以海芋葉覆蓋蔬菜，因為此做法並不恰當。至於消費者，則應從可靠供應商購買蔬菜，徹底洗淨蔬菜，並取走混入食用蔬菜中的其他植物。







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