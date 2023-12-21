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每逢轉季，踏入濕疹高發期。註冊中醫師麥俊堅分享指，濕疹患者最重要避免食用2大類「發物」，否則容易誘發、加重病情；另外建議養成4方面生活習慣，有助減低濕疹復發。

食材忌香辛甘甜、性質溫熱

麥醫師表示，一般情況下，建議濕疹患者避免食用「發物」。所謂的「發物」，是指容易誘發或加重疾病的食物，即中醫所謂的「動風」和「毒」。就濕疹而言，通常是指味道香辛或甘甜、性質溫熱的食材（或藥材），亦包括部分寒濕的食物。

這是由於濕疹大多與熱邪相關，食用溫熱的食物容易「火上加油」，加重皮膚紅腫搔癢的情況，包括：蔥、薑、蒜、辣椒、鵝肉、羊肉、龍眼、荔枝、榴槤等。此外，部分寒濕類食材容易抑遏陽氣，使之不流暢，亦容易加重濕疹皮膚失養的情況，包括：菇菌類、海鮮、糯米等。

另外，麥醫師提及有部分患者選擇素食，以求減低濕疹復發。但實際上，均衡補充各類型的營養亦同樣重要，建議即使選擇素食，也需要注意補充足夠的植物蛋白質。

4個習慣減低濕疹復發

濕疹患者除了要注意飲食忌口，麥醫師另外提醒，應養成4方面習慣，有助KO濕疹。

1.寫飲食日記

建議患者可寫下《個人飲食日記》，記錄每天食過的食物，留意下一天皮膚情況，以了解是否某些食材、調味或烹調方法加重皮損情況。食用後的反應因人而異，飲食日記可以幫助找出加重症狀的食物。



2.勿擅自停用類固醇

治療濕疹用的類固醇需要由註冊西醫處方，藥膏的強度及外用時間經過醫生考慮，患者應該遵循醫囑外用類回醇藥膏，不應擅自停用。

至於中醫治療濕疹，除了針對局部皮膚症狀，清熱、解毒、除濕外，亦會根據患者體質虛實調整藥物，務求標本同治，改善體質，長遠下來使濕疹不再復發。



3.注意防曬、汗水刺激

濕疹患者外出時應注意做好防曬，不能暴曬，而並不是不能接觸陽光。防曬產品需要選用無香料、無防腐劑、防曬SPF50以上的產品。

此外，汗水會刺激部分患者的皮膚，因此需要及時印乾汗水和穿著純棉吸汗的外衣。



4.注意氣溫濕度變化

濕疹原因繁多，但大部分與皮膚皮脂和水分流失相關。天氣潮濕並不一定加重濕疹，但是氣溫和濕度變化容易加重濕疹症狀，因此，患者應該盡量留意工作和生活環境的氣溫和濕度，適時塗抺潤膚膏，或使用抽濕機或加濕器。



資料來源：註冊中醫師麥俊堅







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