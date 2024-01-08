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隨着人口老化，市民對醫療服務的需求興日俱增。尤其基層醫療作為第一道健康防線，必須方便普羅大眾隨時使用有關服務。旗下營運約50家提供普通科服務的醫療中心、線上線下有逾1,600個服務點的卓健醫療服務有限公司（下稱卓健），為市民提供一站式醫療保健服務；加上70多名普通科醫生及1,200多名聯盟醫生，一同為香港市民的健康護航。憑藉積極主動、以市民為本的基層醫療服務，卓健於今屆「健康同行夥伴大獎」，獲頒醫療及專業服務類別的傑出基層醫療體驗。







卓健醫療服務有限公司總經理朱怡菁表示，卓健作爲香港私營醫療服務機構，一直致力支持本地基層醫療系統及政府醫療相關政策，提供以預防爲主、家庭為中心的基層醫療服務，以減少發病率和對住院服務的需求。對於能夠連續4年獲獎，她形容，是對集團致力減輕基層醫療系統負擔所作之努力的認證。



配合政府政策 應對社會醫療服務需要



朱怡菁指，卓健札根香港逾150載，已成為本港主要私營醫療服務機構之一。「我們一直致力透過公私營協作模式及有關計劃，協助政府落實醫療政策，並參與政府資助的醫療計劃，包括季節性流感疫苗、肺炎球菌疫苗、普通科門診公私營協作計劃（門診協作）、大腸癌篩查計劃、長者醫療券計劃、長者社區照顧服務券計劃，並於地區康健中心及地區康健站提供健康推廣、諮詢及慢性病護理服務等。」





談到社會對基層醫療服務有哪些需求，朱怡菁指，從卓健的綜合服務及數據分析可見，香港人口老化問題日益嚴重，而患有慢性疾病的人口亦不斷增加，社會需盡早作出應對。此外，疫情期間，普通科門診只能維持有限度服務，不少長期病患者難以親身前往覆診。她以醫管局的遙距診症及藥物送遞服務為例，遙距診症在2023年初的每日服務量接近4,000人，足證遙距診症服務成為維持醫療服務的途徑之一。



為此，卓健以一系列綜合醫療服務以應對社會大眾對基層醫療服務的需要，包括響應政府提倡的「一人一家庭醫生」理念，旗下並有53位醫生登記參與慢性疾病共同治理先導計劃。朱怡菁分享，集團在11月中旬正式開始，為45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的市民，進行篩查。



提升數碼醫健平台 與「醫健通」互聯



卓健在今年10月進一步升級其數碼醫健平台—卓健手機App，支援公私營協作計劃及相關項目，例如大腸癌篩查、慢病共治計劃等等。App内更會顯示參與公私營協作計劃服務的卓健醫療診所，用戶透過用應用程式，可即時進行服務預約。此外，用戶也可查詢是否需要自費部分費用、所需帶備相關文件、需否提前預約等問題。App内又可查閱長者醫療券的使用餘額。





政府在2023年度的《施政報告》中提到建議推出「醫健通+」，統一存放電子病歷。卓健為支持有關建議的「一人一健康戶口」，遂已經跟「醫健通」建立互聯，讓政府及卓健病人的紀錄，可雙向互通，共享患者的用藥歷史、藥物過敏信息和疫苗接種紀錄。在患者的同意下，相關資料將上傳至電子健康紀錄系統作醫療用途。



服務使用人數續升 致力普及基層醫療



作為「公私營協作計劃」的參與醫療機構之一，卓健多年來一直致力讓更多市民受惠。朱怡菁舉例指，卓健自2014年起已加入普通科門診公私營協作計劃。單計2023年，截至11月，已有逾3,160名病人到訪卓健接受醫生診療，比2022年全年已增加超過11%。在2022/23年度，經卓健醫生於診所接種季節性流感疫苗的人數則逾30,160，按年增加35%；接種肺炎球菌疫苗的65歲以上長者逾1,510人，較去年增加超過八成半。



卓健亦全力支持政府的大腸癌篩查計劃。由2020年至2022年，在卓健接受普通科醫生進行的大便免疫化學測試篩查的人數升，幅高達近一倍；接受大腸鏡檢查服務的病人數量，則在兩年間增加44%。



朱怡菁重申，卓健的目標是配合政府支持本地基層醫療發展，特別是「一人一家庭醫生」理念，並鼓勵香港市民積極參與慢病共治計劃，以減輕基層醫療系統負擔。「我們深信基層醫療是每個人在醫療旅程中不可或缺的重要部分，所以致力推廣早期檢查、預防疾病和積極提升個人健康水平，並提供普及化的基層醫療服務，以促進社區整體的健康。未來，我們會繼續以減輕基層醫療系統負擔為目標，幫助人們活出更長壽、更健康、更愉快的人生，同時積極擴展醫健網絡及探索數碼醫健轉型，為公眾提供有需要的醫療保健服務。」







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