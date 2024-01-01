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人由中年階段開始，身體就會有一樣東西慢慢流失。若有得我話事的話，我會希望那樣東西是 「脂肪」，但實情當然並非如此。真正的答案：隨著年紀漸長而流失的珍貴東西，是我們的肌肉。我們30歲過後，肌肉每年流失大概1%；40 歲打後，肌肉每10年流失最少8％，沒運動的，每10年肌肉流失可多達10至15%；50歲之後，肌肉合成率降3成，特別是女性更年期後的肌肉，可謂 「斷崖式」下跌；65歲以上的群組當中，每100人就有9人患上肌少症（Sarcopenia）；到70歲的時候，肌肉甚至會降到只剩年輕人的1／3。若老人家住院臥病兩星期或以上，肌肉流失速度可急跌超過20%。

要抗衡肌肉流失，不能待失去肌肉、體力活力皆不行後才悔不當初，最好趁自己還有氣有力、肌肉仍在的時候，就要開始保養，否則等到老年行動不便時才驚覺想挽救，效果有限。人一少肌，就會引發多樣後遺症，包括：容易失平衡而增加跌倒和骨折風險、活動／行動能力變差、喪失自理／自主能力、代謝健康下降、身體機能老化衰弱等。

若我們觀察一下身邊的長者，會有一些開始走路愈來愈慢、走不多遠就開始喘氣、説累要休息、又或身體容易失去平衡，那都可能是因為肌肉減少了。若想進一步了解自己或家人有沒有出現肌少症的現象，可參考中文大學內科及藥物治療學系胡令芳教授及其團隊於2014年發表在 Journal of the American Medical Directors Association 第15卷第9期、名為 “Validating the SARC-F：A Suitable Community Screening Tool for Sarcopenia？”的學術報告。胡教授研究了4,000名65歲以上的香港居民，發現用以上五條簡單的問題就可評估一個人有沒有肌少症：

1）拿起10磅重的東西會否感到吃力呢？

0=沒有

1= 感到有一點吃力／困難

2= 感到非常吃力／困難，無法完成動作

2）在家裏走動時會感到吃力／困難、又或需要人協助嗎？

0=沒有

1= 感到有一點吃力／困難

2= 感到非常吃力／困難，需要人協助

3）要從座椅或床站起來的時候，會感到吃力／困難、又或需要人協助嗎？

0=沒有

1= 感到有一點吃力／困難

2= 感到非常吃力／困難，需要人協助

4）行十級樓梯會感到吃力／困難嗎？

0=沒有

1= 感到有一點吃力／困難

2= 感到非常吃力／困難，無法完成動作

5）過去的一年，有否跌倒過？

0=沒有

1=1-3次

2=4次以上

五條問題加起來若是4分或以上，就是肌少症了。

不想讓自己去到以上的情況，就要牢記 「肌不可失」! 肌肉流失是漸進式過程，了解了失肌流程，我們就可著手「Build 肌」了！下回再續。