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天氣冷時容易令人痛風發作。有台灣營養師表示，痛風其實像三高一樣是常見的都市病，故此提醒大家不能再放假期間放縱吃喝玩樂，尿酸不知不覺飆高就可能要終身吃藥控制。她分享4大生活重點有助紓緩痛風發作，以及9大飲食重點幫助預防痛風。

拆解痛風

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁指出，其實俗稱痛風的高尿酸血症都是與同三高（高血壓、高血糖、高血脂）一樣，是都市人常見的問題，而一般正常尿酸濃度範圍為：男性每100ml血中尿酸值不高於7mg/dL，女生則不高於6mg/dL；故此提醒大家，不要以為尿酸高一點也沒關係，一旦放縱吃吃喝喝就容易引發痛風，可能終身要吃藥控制。

高敏敏解釋，痛風一般與遺傳、肥胖、藥物影響、過度飲酒、腎衰竭等因素有關，這些因素都可能會造成身體無法正常代謝普林（Purine），導致尿酸濃度過高，而當尿酸大量沈積在關節腔內，有機會加劇發炎並引起關節疼痛、腫脹、變形。營養師續指，痛風之所以好發於冬天，是因為天氣變得寒冷，食慾隨之增加，普林容易累積過多而引發痛風。

紓緩痛風發作4大生活重點

高敏敏分享4大生活重點，有助紓緩痛風發作：

冰敷：用冰塊冰敷疼痛部位，有助緩解發炎情況，但注意避免凍傷。

減少活動量：按摩患部話佢加重疼痛，故建議安靜療養或減少活動量。

抬高疼痛部位：把疼痛部位抬高過心臟，藉此增加血液循環、減少疼痛、消除血管的瘀血。

求醫吃藥：如果痛風症狀久久未能改善，建議盡快就醫治療，並依醫生指示服藥。

預防痛風9大飲食重點

高敏敏同時分享預防痛風的9大飲食重點：



1.喝低脂牛奶

含豐富蛋白質，有助促進尿酸代謝



2.吃天然食材

例如蔬菜、水果、全穀雜糧類等不型食物



3.植物性蛋白質

以取代高普林的動物性蛋白質，建議吃豆腐、豆漿、枝豆、黑豆等



4.攝取好油

例如堅果和植物油，並避免油炸烹調、食用豬油等動物性油脂



5.補充足夠水分

建議每天補充約2500至3000毫升水分，缺乏水分或會誘發痛風發作



6.地中海飲食

地中海飲食有助均衡攝取營養，促進健康



7.避免吃高脂粉/高普林食物

例如肉臟、煙肉、紅肉、海鮮等



資料來源：台灣重症醫學專科醫生黃軒

營養師提醒大家，過重、過胖都會降低尿酸代謝效率，故建議要維持正常體重，降低尿酸、減少痛風發作、減輕關節負擔，同時也要保持正常作息、避免太過勞累，晚上睡前腳泡熱水30分鐘亦有利減輕痛風發生。







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