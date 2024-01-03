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手機過夜充電小心爆炸！越南一對夫婦日前將手機放在床頭通宵充電，未料手機在凌晨突然爆炸，導致二人四肢和臉部約20%皮膚嚴重燒傷，一度陷於昏迷。

綜合外媒報道，事發在上周四（2023年12月28日）凌晨，越南宣光省一對50歲夫婦在睡覺期間，放在床頭櫃通宵充電的手機突然爆炸，窗簾和棉被隨即被點燃起火，火勢迅速蔓延，兩人當場身陷烈焰，一度陷於昏迷。兩人嚴重燒傷送院，隨後情況穩定，正留院接受進一步治療。

醫院在Facebook專頁發文指，該對夫婦臉部、雙手、左大腿外側、左腳和雙腳小腿嚴重燒傷，面積達10%至20%，四肢和面部皆包紮著紗布，甚至出現休克，幸兩人目前已情況穩定，轉至急症骨科接受治療，但預料需要較長時間復健。

院方指因充電和使用手機導致爆炸而造成的悲劇經常發生，並造成非常嚴重的傷害，例如燒傷、失明等，故提醒為手機充電時有以下4大注意要點：

充電時不應使用手機

不應過夜充電

充電位置應遠離人和易燃物品

避免坐在火爐等散發大量熱力的地方和在烈日下使用手機，因設備可能會吸收熱量、升溫並爆炸。

6大手機充電指引

除了手濕或濕身觸碰電器恐致觸電外，一邊充電一邊玩手機亦可導致嚴重後果。本港多名專家早前向《晴報》建議6個手機充電安全貼士，以防止意外發生。

1. 爆炸警號：充電器燙手 電池發脹



理大機械工程學系工程師盧覺強指，充電時手機及充電器微暖屬正常，熱到燙手則有過熱起火、爆炸風險。電池發脹代表內裡化學物質氣化，嚴重者會短路，甚至爆炸。

2. 劣質產品短路 未能截電致起火



aMagic研發部經理葉嘉俊指，充電器結構不良會致短路，令大量電流積聚，轉為熱能致過熱著火。電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。電池及充電器故障時一般會自動切斷電源，若品質低劣則恐未能截電。

3. 邊充電邊用電話高危



葉嘉俊指出，充電器會將本港使用的濕電，由220伏特電壓降至5伏特，即使漏電也不致觸電。盧覺強則提醒，如充電器老化或故障，未有將濕電轉為5伏特直流電，會有風險。

4. 電池與雜物 勿同放褲袋



不少人將後備電池與雜物同放於褲袋，盧覺強指電池外露的銅片若與袋內的鎖匙或硬幣觸碰，會有過熱著火或爆炸危機，應以塑膠製品將電池包好，避免電池銅片與金屬接觸。

5. 充電器輸出率宜匹配手機



充電器以USB輸出均輸出5伏特電，葉嘉俊說不同充電器電流有異，但手機集成電路能阻隔過多電量。若電路故障，以輸出較高電流充電器，為電流輸入較低手機充電，較易致意外。

6. 長期備用 充電器易老化



葉嘉俊指充電器充滿電時會停止充電，通宵充電問題不大。但充電器長期處於備用會耗電，亦加速老化或短路。







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