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經常聽到有些人生活習慣良好，不煙不酒也突然患癌！現時癌症患者眾多，很多患者也毫無症狀難以察覺，又或許未必是因為生活惡習而令患病風險增加，這時候定期做身體檢查十分重要！政府或大學現時有不少癌症篩查或健康服務以平價，甚至免費為大家檢查，假如你符合參與資格，不妨報名讓自己安心，時刻監察自己的身體健康！即睇免費及平價檢查計劃有哪些！

身體檢查 ︳ 1. 定額資助大腸癌篩查：無症狀中年及長者可參加

在香港，大腸癌是第二位致命殺手，在2021年的死亡個案達2,298宗！於2020年，共錄得5,087宗新登記個案，當中超過九成患者年齡在50歲或以上！近日衛生署宣布1948年至1974年出生年滿50至75歲、沒有大腸癌症狀的香港居民可以參與大腸癌篩查計劃！

大家參加了計劃就可以約見計劃名單中的基層醫療醫生，並由該醫生安排大便隱血測試。大家要在家採集大便樣本，然後把樣本交回指定收集點。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者需再次見醫生，了解測試結果，以及轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如結果呈陰性，便需2年後再接受篩查，並留意有沒有大腸癌症狀。

至於收費方面，每次由基層醫療醫生診症獲政府資助$280，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後的第二次診症。在計劃下，大便免疫化學測試陽性參加者接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助$8,500；若無需切除瘜肉，會獲定額資助$7,800元。大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於$1,000的額外費用。不過在約770個提供大腸鏡檢查的診症地點中，有超過70%不會收取額外費用。如果想免費獲得服務，記得小心挑選醫生！

（圖片來源：Envato）

大腸癌篩查計劃

合資格人士：

1. 1948至1974年出生的香港居民

2. 年滿50至75歲

3. 持香港身份證#或豁免登記證明書

4. 已加入電子健康紀錄互通系統

5. 沒有有大腸癌症狀、高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士

政府定額資助：

1. 基層醫療醫生診症：$280

2. 大腸鏡檢查及切除瘜肉：$8,500

3. 大腸鏡檢查但無需切除瘜肉：$7,800

*大腸鏡醫生可向參加者收取不多於$1,000的額外費用

大腸癌篩查計劃詳情請按此

身體檢查 ︳ 2. 子宮頸篩查！只需$100！25至64歲曾有性經驗婦女可檢查一次

子宮頸篩查與大腸癌篩查一樣，均是為一般沒有症狀的市民而設。坊間上對子宮頸癌患者有很多謬誤，一定是性經驗豐富的女士，還是有很多性伴侶？其實只要是25至64歲曾有性經驗的婦女也屬於風險人士，因此只要你是相關的女士，也應該要定期接受篩查！

私家診所提供的子宮頸篩查一般也要幾百元起跳，未必人人願意定期檢查，健康院就提供的篩查服務就比私家醫生便宜得多，合資格人士只需$100，其他人士亦僅需$205！各位女士們可以可以先免費登記「子宮頸普查資訊系統」，然後到衛生署子宮頸篩查計劃網站查看醫生名單，大家可按自己的需要尋找私家、衛生署及家計會的醫生！

（圖片來源：Envato）

子宮頸篩查計劃

合資格人士：

1. 25 至 64 歲而曾有性經驗的婦女

一般風險的無症狀婦女

1. 25 至 29 歲而曾有性經驗的婦女，若連續兩年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每三年接受一次篩查。



2. 30 至 64 歲而曾有性經驗的婦女，應接受以下任何一種的篩查方法：

若連續兩年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每三年接受一次篩查

每五年接受一次HPV檢測

每五年接受一次HPV檢測與子宮頸細胞檢驗的合併檢測

3. 65 歲或以上而曾有性經驗的婦女

如在過去10年的常規篩查均得出正常結果，可停止接受篩查

如從未接受過子宮頸篩查，應該接受篩查

衛生署健康院或家計會子宮頸篩查費用：

1. 合資格人士：$100

2. 非合資格人士：$205

衛生署子宮頸篩查計劃詳情請按此

下一頁：衛生署婦女健康服務＋長者健康服務！







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