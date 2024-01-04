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現代人生活緊張，時常感到肩頸腰酸，嚴重的頸椎摸上去很硬、很涼，而且一轉就會嘎巴作響，骨頭在乾磨似的。

脖子響是現代人一個普遍現象，很多人一活動身體，就會出現關節響的情況，包括肩關節、膝關節，髖關節等；從中醫角度，是身體的氣血供應不上，導致身體在變硬，關節在處於缺血狀態下的乾磨。

椎間盤的作用

椎間盤的主要作用是緩衝，脊椎的骨與骨之間，都有椎間盤。椎間盤裏面80%都是水份，這裏說的水份，也就是血液。愈是年輕裏面的水份含量就愈高。人老了，水份丟失了，椎間盤就收縮了，所以很多人老了，身體身高也相對縮矮了。

跳躍時，椎間盤就吸收回彈的反作用力，緩衝骨頭間的衝撞力，避免骨頭硬碰硬的情況。另外，身體在彎曲的時候，椎間盤的作用也保護著骨頭在運動的時候不會受損。

當我們血氣雙虧，骨關節之間的椎間盤少了潤滑，沒有充足的氣血供應，便形成乾磨的情況，產生了骨頭間碰撞響動。

圖一：人類的脊柱（資料來源：維基圖片）

生理結構

人類的脊柱又稱脊椎，由32至34塊椎骨和中間起緩衝作用的椎間盤組成；具有支持軀幹、保護脊髓及神經線的作用。脊柱被人為劃分成7節頸椎、12節胸椎、5節腰椎、骶骨和尾骨（附圖分別標識紅、藍、黃、綠4色）；5塊骶骨又稱薦骨、薦椎，和4塊尾骨相互融合，被稱為「假脊椎」。

人的頸椎和腰椎特別容易出問題，但胸椎卻好得多。這是因為胸椎周圍有肋骨牽拉保護著，形成了一種拉力的相互作用，以確保胸椎能夠保持中正。但是，頸椎和腰椎就不同了，沒有肋骨牽拉固定著，靠的只是多組韌帶和小肌肉群。如果這些組織發生問題，就會導致頸腰椎出問題。

工作環境

當肌肉長期處於緊張狀態，就會感覺肌肉痠痛。正常情況下，如果胳膊腿痠了，我們活動一下，這樣的現象會很快消失，但如果長時間處於微弱的緊張狀態，日積月累，頸腰椎周圍的韌帶由於得不到充足的氣血供應，就會慢慢形成鈣化，兩側的牽拉受力開始不均勻，久而久之，椎間盤就會突出，擠壓周圍的組織和神經，頸腰椎病就會形成。

如果再加上工作環境的寒和濕比較嚴重，比如在空調環境工作過久，都會造成環境中的寒和濕進入到體內，對於那些氣血本來就不夠通暢的肌肉和韌帶，形成潛在的影響，加重了病變部位的病情。

過量碳酸飲料

碳酸飲料會導致內脫鈣，久而久之，就會導致骨質疏鬆，那個時候，就不單純是骨頭響的問題，而且還很容易骨折。

病由椎起

有説脊椎退化，是身體退化的開始，是萬病之源。如時常感到脖子作響，還加上膝關節響動，可以肯定地說，全身已經是嚴重的氣血雙虧了。以中醫學説，膝為筋之府，而肝主筋，又是藏血的。只有當肝血不足的時候，才會導致上述情況的發生。肝腎同源，肝血虧，必然也就腎虛。這情況可印證於日常下樓梯、下山，主要在膝關節受力，需要大量的血液供應的時候，血一時供應不上，就會感覺膝蓋兩側痛，尤其是外側痛。

一般人30歲以後，很多人因頸椎勞損，便陸續出現各類病徵痛症，卻被誤認為個別器官出現疾病，延誤診斷對症病源。

頸椎引發的病例

1、高血壓頸椎病容易被高血壓掩蓋，患者往往更關注高血壓，但事實上，骨質刺激交感神經，導致頸椎病引起血壓升高或降低。而且，與單純的高血壓病人不同，有的頸椎病患者還常常伴有頸部疼痛、上肢麻木等現象。

2、心絞痛或胸膜炎由於頸椎增生的部位壓迫了第6、7頸椎的神經根，在這種情況下，病人會感覺一側乳房或胸大肌有疼痛感，而這個疼痛位置與心臟過近，容易被誤認為心絞痛或胸膜炎。

3、腦動脈硬化或小腦疾患由於增生的骨質壓迫椎動脈，患者會在行走中因突然扭頭、身體失去支持而摔倒，容易被誤診為腦動脈硬化或小腦疾病。

4、部分患者可能會感覺咽部發癢，有異物感，後來逐漸發展為吞咽困難，並且時輕時重，患者可能會懷疑是食道癌。建議這種情況可以先以通過喉鏡、胃鏡排除，再行CT掃描診斷頸椎病。

5、下肢癱瘓或排便障礙由於脊髓的椎體側束神經受到壓迫、刺激，患者可以出現肢體和排便問題。如一側肢體感到麻木，排便不暢等等。

6、視力障礙由於頸椎病造成的植物神經功能障礙，可以造成患者的視力下降、間歇性視力模糊、一隻眼或雙眼脹痛、怕光、流淚、視野縮小等，有時還伴隨著頸部疼痛。

脊椎退化和相關連的疾病如關節痛等病患，跟過度勞損和保養有關，卻不是年老必然的退化現象，認知、養生、鍛練、調理由脊椎做起，並需要由年輕開始，才可保脊椎強韌、身壯力健，後面再談。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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