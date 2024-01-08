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近年流行吃兩餸飯，很多朋友都覺得比起自己買餸煮飯還要經濟，漸漸，也開始多人談論兩餸飯的營養價值問題。我強調，我從沒有質疑兩餸飯的營養成分，只是病友和朋友問及，才拿出來跟大家一起分享，頭盔先戴，免得引起誤會。

當然，現今社會進步，人們進食已不止於充飢，營養、補健與長壽，自古以來一直都在追求。雖則價廉可以物美，但食品過份價廉，也不禁令人擔心長期食用會否對健康造成影響。其實，這個問題不止於香港，就連遠在歐洲，一樣出現同樣問題。

研究報告指出，在英國布萊克浦（Blackpool），男女的預期壽命都短了近5年。該鎮的健康預期壽命，即人們期望健康生活的年數，也遠低於全國平均水平。那麼，是甚麼導致了這場危機呢？一份報告警告說，長期貧困可能導致英國出現自維多利亞時代以來從未見過的社會鴻溝。 該報告稱，造成這種情況的部分原因是新冠疫情封鎖造成的後遺症。

報告發現，只有40%的貧困家庭表示他們的生活品質良好，而弱勢群體的生活水平並不比15年前好，他們的平均薪資自2008年以來一直停滯不前。甚至有報告指出，自古以來，英國就沒有試過這樣貧窮。由於經濟不景氣，為求生活，便只會挑選廉價食品，很多此類食品，除了高糖高脂肪外，多見就是雪藏多時的僵屍食物，別說營養價值，就算吃下，也生怕壞了脾胃。

加上，大圍經濟未見復甦，人心不安，造成情緒不穩。古語有云：「見肝之病，知肝傳脾，當先實脾。」意指，若果肝臟的狀態欠佳（包括情緒問題），必定影響脾胃功能，首先要強化脾胃，否則就會影響後天之本，氣血的生成。結果，情緒欠佳影響脾胃功能，食品質素未如理想，又來傷害脾胃和整體氣血營養的吸收，莫說是補健，壽命被縮短，變成理所當然。

從我的角度看，全球都在兩極分化。如果不太要求，生活過得去，在任何地方生活都可以活得快樂。若果長期處於經濟壓力下，生活在甚麽地方都十分艱難。在困難時期，要保命，才能有機會脫困。既然氣候未變，唯有自強養生。按按穴位，不費分文，不求人，疏肝健脾胃，延年益壽。

取穴：中脘、足三里、三陰交、湧泉穴。

做法：以上穴位每穴按壓2分鐘，按致局部酸脹為佳，每日三次，連續三天，以觀後效。

禁忌：孕婦、產婦和長期病患者，按穴前請先諮詢合資格的註冊中醫。







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