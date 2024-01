收藏文章

新年伊始,大家都會收到許多祝福。我也收到不少,其中兩段節日祝福令我感到很有趣:

「祝你在2024年事事順利,難事都變易事。」

「May the year 2024 be filled with exciting challenges for you」(譯:願你在2024年充滿令人興奮的挑戰)

類似前者的祝福語我們常常收到;後者的祝福語,近年已越來越少,畢竟在幾年的疫情中,大家都希望未來充滿平安、喜樂和健康。兩段都是祝福,意思卻差不多完全相反。這除了文化差異外,也反映了一種對生命的態度。究竟我們是希望生命一帆風順?還是選擇充滿挑戰的生活?

其實挑戰有分好與壞。好的挑戰可以使人成長、進步;而壞的挑戰只會浪費光陰和生命,甚至造成傷害。因此我們要選擇正確的挑戰去面對,否則對自己百害而無一利。

甚麼是好的挑戰?好的挑戰往往需要你走出舒適圈,做一些從未做過、從未想過力所能及的事,然而你能在過程中學到獲得知識,取得經驗,甚或交到良師益友,對你將來的人生路有積極及正面的幫助及影響。舉例說,我機構的宿生將會參加渣打香港馬拉松十公里賽事,這對他們來說是一項挑戰。首先,他們甚少接受以目標為本的挑戰,其次他們平日只會短跑,十公里實屬長距離。當他們決定參加後,便開始積極地練跑。過程中他們面對許多掙扎,例如天氣太熱、太冷或下雨、放學後太疲憊、有其他活動等,但他們依然堅持練跑,從最初只能跑一公里,到現在他們有信心可以在當日跑完全程。他們改善了體能,增強了意志,也結識了其他志同道合的「跑友」。我期待著他們完成賽事後分享感想。

至於壞的挑戰,雖然可能同樣是你從未做過或未想過會達成的事,然而在過程中你不會有所獲益,甚至感到沉重的無力感,對自己的能力產生懷疑。而壞挑戰的目的也毫無意義,就算挑戰成功,都可能只會有一剎那的優越感。這些挑戰的影響是摧毀性的,我們必須迴避。例如一些網上挑戰:數年前的「Tide Pods洗衣球挑戰」,要挑戰者把洗衣球吃掉;或「垃圾袋真空挑戰」,用垃圾袋將人包起來,再使用吸塵機把垃圾袋內的空氣抽空,目的是挑戰一個人的忍耐度,這些挑戰毫無意義,甚至危害生命,所以不應該接受。

(由作者提供)

好或壞的挑戰,取決於挑戰的性質和意義。隨著我們長大,挑戰也會變得複雜。即使是好的挑戰,也會有相對性的比較。因此決定接受挑戰時,大家需要衡量付出、收穫、意義和長遠影響。

在新的一年,我祝願大家懂得如何分辨挑戰,並作出正確的選擇,接受好的挑戰,讓2024年充滿喜樂和滿足感,令生命更為豐盛。







