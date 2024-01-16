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踏入2024年，天災地震連連，奪去無數寶貴生命。自然災害雖無法避免，但「守護健康」人人有責！近年科技帶領着醫學飛躍進步，很多疾病都已有藥可治。然而心血管疾病仍是威脅人類健康的三大疾病之一，當中「中風」更有年輕化的趨勢，今天由註冊中醫師李殷兒爲大家解構箇中成因。

點解會中風？

李醫師話：中風是大腦血管疾病的統稱，是由於腦部血液供應減少或阻斷，導致缺氧受損失去功能，是死亡率高、後遺症嚴重的心血管常見疾病。按成因不同，一般分為腦出血和腦缺血兩大類，其中約七成中風患者為缺血性中風。腦部由幾條主要動脈分區域供血，如某一動脈發生粥樣硬化、形成血栓，或心頸動脈的血栓流至腦血管，就會出現缺血缺氧，形成缺血性中風；出血性中風多與高血壓有關，由腦內血管壁破裂引致。

近年來，由於飲食結構改變、生活安逸而舒適，肥胖患者逐漸增加，導致動脈粥樣硬化者也越來越多；再加上工作繁忙而緊張、吸煙、嗜酒等因素，容易誘發腦血管意外。

哪類人會較易中風？



李醫師話：有下列情況的人，都比一般人更容易發生中風。





高血壓： 80%的中風病人有高血壓史。高血壓人群更易山現血管粥樣硬化；而血壓急劇升高或波動較大時，亦容易發生中風。

心臟病：冠狀動脈硬化性心臟病常同時伴有腦動脈硬化；心臟病亦容易引起血栓，流致腦部便會造成腦缺血。

糖尿病：糖尿病患中風機會比一般人高2-4倍，因為糖尿病會造成血管壁慢性發炎，加重粥樣硬化，傷害心腦血管，減少血流。

有中風家族史者。

生活作息不規律者：習慣性捱夜、長期缺乏運動，或吸煙與飲酒，都是中風發生的高危因素。尤其長期缺乏運動者，不應突然進行高強度劇烈運動。

中風前警號多注意

李醫師話：中風起病急驟，發病前未必會有先兆，但出現以下徵兆者，都應及早檢查，明確診斷後，進行系統治療。





眩暈、呵欠連綿：當腦動脈硬化逐漸加重，管腔愈來愈窄，腦部缺血缺氧加重，特別是呼吸中樞缺氧時，會出現眩暈、呵欠反射等症狀。有統計缺血性中風發作前5至10天內，頻頻打呵欠者可達80%左右，是容易忽視的警報信號。

口吃流涎：說話不利索、流口水，雙側咀角不平衡、控制不利，均可是中風跡象。

一過黑蒙：突然出現眼前發黑，看不見東西，還伴有噁心嘔吐、頭暈頭痛、或意識障礙，失去平衡力、無法行走等

視物模糊：突然短暫性視力障礙或視野缺損，即使自行恢復亦應趕緊檢查。

偏側麻痺乏力：症狀維持數分鐘，常見成因是短暫性腦缺血，俗稱「小中風」。由於只是短暫性缺氧，故未對腦部造成永久性傷害。但據追訪觀察，短暫性腦缺血發作後3至5年，約有半數以上的人會發生缺血性中風。

中風起病急驟，發病前未必會有先兆，但須多注意身體發出的警號。 （圖片來源︰envato elements）

從中醫角度分析中風之原因

李醫師話：根據本病的表現，多由憂思惱怒，或恣酒嗜肥美之食，或房室過度所傷，勞累過度等，以致陰虧於下，肝陽暴張，內風旋動，氣血逆亂，夾痰夾火，橫竄經脈，蒙蔽心竅而致。

中醫對中風之辨證分型

李醫師話：本病的發生是由於陰陽偏勝，氣血逆亂而致，是本虛標實之證。按其表現可分為風中經絡與風中臟腑兩大類，而中臟腑又分為閉證和脫證：





閉證：突然昏倒，人事不省，牙關緊閉，口噤不開、痰鳴氣粗，兩手緊握，二便不通，肢體強痙，舌苔濁膩，脈實有力。治法以豁痰開竅、熄風醒腦為主。

脫證：突然昏倒，人事不省，目合口張，鼻鼾息微，手撤肢冷，汗多淋漓，二便失禁，肢體癱軟，舌痿，脈微欲絕。治法以回陽固脫為主。

中風患者的飲食應以清淡為宜。





恢復期，湯水可配搭少量益氣健脾材料如蓮子、百合、淮山、薏米等。

中風患者應注意飲食調理

李醫師話：中風患者的飲食應以清淡為宜。急性發作期，昏迷或清智欠清的患者應予禁食。如病者逐漸清醒，吞咽功能恢復，可服半流飲食，如稀粥、米糊、豆漿、菜蓉、水果泥等；果汁可根據季節選用西瓜汁、梨汁、橙汁等，蔬菜可選用南瓜、胡蘿蔔、菠菜、芹菜、冬瓜、黃瓜等磨蓉或煮湯服食。恢復期，湯水可配搭少量益氣健脾之材料如蓮子、百合、淮山、薏米等，並可配加低脂、低膽固醇的肉類，如豬瘦肉、魚肉等。中風後推薦中醫針灸治療，而不論在急性期或恢復期，均不宜胡亂服用安宮牛黃丸等藥物，亦不可自行進食大補氣血的藥材。

被訪者簡介

李殷兒中醫師

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。







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