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剛踏入2024年，今年最大的其中一個話題必定是「垃圾徵費」，2024年4月1日將會實施垃圾收費，所以按「污染者自付」原則，大家到時棄置的垃圾會按量收費。距離「垃圾徵費」還有3個月的時間，不如大家在農曆新年前，至少做一次大掃除外，清理家居積存舊物！好，今次為大家推介4個家務助理預約平台，為家中做一次斷捨離！

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家務助理預約平台│1. 樂活一站：提供蒸糕及煮團年飯服務

由僱員再培訓局（ERB）統籌的一站式家居服務轉介平台「樂活一站」提供不少的服務，好像是家居清潔、家居服務、大掃除、長者照顧、新居清潔、保健按摩、預備節日食品服務等，而且轉介費用全免。但「樂活一站」建議每次服務時數為3小時或以上。先看看服務項目及一位助理每小時建議價錢：





港島：長期清潔服務$105 - $115、單次清潔$125 - $135

九龍 (包括將軍澳及西貢) ：長期清潔服務$100-$110、單次清潔$115 - $125

新界 (包括東涌)：長期清潔服務$100 - $110、單次清潔$110 - $120

煮食：$100 - 120（平日）

寵物照顧服務(餵食、為寵物沖涼、帶寵物散步、清潔籠具等服務)：$110起

不過要留意，以上薪酬僅供參考，實際薪酬按個別空缺情況而定，最終薪酬由僱主與助理雙方議定。而快到新年，所以建議收費都會有一點更新，大掃除方面每小時建議收費 (最少工作3小時) ，不過大家要提供清潔用具及用品，建議收收費如下：





港島：2023年12月12日至2024年1月31日$145、2024年2月1日至9日$165

九龍及新界：2023年12月12日至2024年1月31日$135、2024年2月1日至9日$155

而建議助理人數及工作時數如下：

另外，這間更提供蒸糕及煮團年飯服務，蒸糕服務範圍包括代購材料、指導製作蘿蔔糕、馬蹄糕、執拾及清潔相關用具；煮團年飯包括購買食材、準備材料 (某些食材需由僱主預早浸發) 、烹煮餸菜及煲湯、執拾及清潔相關用具 (不包括飯後洗碗及清潔)，一位助理每小時建議收費：

蒸糕：$100至$120 (最少工作2小時，第3小時起收費以每半小時計算)

煮團年飯：$150 (最少工作3小時)

而登記流程為：





在登記空缺後1個工作天內，僱主會收到「ERB家居服務」流動應用程式訊息或「樂活中心」來電確認登記資料

空缺資料會顯示於「ERB助理搵工」流動應用程式，供助理搜尋和申請

收到助理的申請後，僱主會收到「ERB家居服務」流動應用程式訊息、電話短訊或「樂活中心」電話通知獲轉介助理的電話號碼，僱主可以直接聯絡助理，商討工作詳情

如確認登記後3個工作天內仍未收到助理申請，僱主會收到「ERB家居服務」流動應用程式訊息、電話短訊或「樂活中心」的電話通知，僱主可考慮需否更改空缺要求。

樂活一站

詳情按此

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