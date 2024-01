收藏文章

最近有權威機構檢測市面上多款益生菌補充品,當中發現為數不少的牌子的產品並沒有按照國際指引列明益生菌的資料,包括品種、數量,情況並不理想。正因為市場上益生菌補充品的質素參差,消費者更需要謹慎選擇益生菌,才能有效護「腸」。



益生菌是甚麼?

根據聯合國及世界衛生組織的食物及農業組織聯合工作組 (Joint WHO/FAO Working Group)的定義,益生菌是指攝取適當分量而能夠為宿主健康帶來好處的微生物。微生物存在於食物和營養補充品中,但只有經科學證實對健康有益處的品種才可稱為「益生菌」。因此選擇益生菌補充品時,應留意該產品資料是否齊全,同時要注意產品聲稱的功效是否有科研實證,最理想的是揀選受國際認可的菌株。



活得易益生菌 世界上研究最多的益生菌之一

活得易益生菌含有一億專利活性洛德因乳酸桿菌 DSM 17938 (Lactobacillus reuteri DSM 17938),是少數具有抗胃酸特性並能有效於胃部及腸道定殖高達56天¹的益生菌,被廣泛臨床應用於改善腸道健康,同時亦用於預防一系列常見都市腸道問題,適合所有年齡人士服用。「活得易」有別於一般益生菌,可製造獨有抗菌劑—Reuterin,有效抑制多種害菌,營造一個合適生存環境,有利腸道益菌生長。透過直接補充益生菌及分泌抗菌劑,雙管齊下改善腸道微生態,提升免疫力。

有助紓緩偶發性腹瀉

臨床測試顯示,年齡介乎6個月至3歲而持續腹瀉的小童,在住院期間服食「活得易」益生菌,2日後,74%小童已有明顯改善;3日後,高達9成小童已沒有腹瀉現象²。



有效改善功能性排便困難

科研實證,功能性排便困難患者持續4星期服用活得易益生菌,有助提升腸道蠕動情況³,明顯改善排便不適。有關研究更被WGO認可。





廣受本地及國際醫學認可

活得易益生菌擁有超過258項國際臨床研究,全球有超過100個國家採用,為香港各大私家醫院和醫生選用品牌。除此之外,活得易所採用的洛德因乳酸桿菌被多國權威醫學指南/法規認可使用,包括ESPGHAN、WGO、內地《益生菌類保健食品申報與審評規定(試行)》等。



建議初生嬰兒及兒童服用益生菌前應諮詢醫生和專業人士



以上文章由《日本命力》專業營養師鄭萃希Oscar Cheng撰寫。

