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老人癡呆都可以傳染？英國一項研究發現阿茲海默症（Alzheimer’s）出現「人傳人」的罕見案例，研究發現5名成年人數十年前從死者身上接受生長激素治療後，陸續出現老人癡呆症狀，最年輕的患者年僅38歲，研究首次提供了活人可以從外來物「感染」阿茲海默症的證據。

該項研究報告於周一（29日）發表在《自然醫學》雜誌，首次提供了活人可以從外來物「感染」阿茲海默症的證據。5名案例患者幼年時因體內缺乏生長激素，於1959至1985年間分別從死者身上接受腦下垂體生長激素進行治療，其後出現阿茲海默症症狀，懷疑是因為所接受的生長激素受污染導致。當中3人的大腦掃描結果與診斷一致，2名患者則驗出符合阿茲海默症的生物標記，最年輕的患者只有38歲。

研究人員推測，患者之所以會患上阿茲海默症，是因為所接收的生長激素中含有β澱粉樣蛋白，繼而觸發早發性癡呆症狀。醫學界一直認為，β澱粉樣蛋白在大腦中形成斑塊，是引發阿茲海默症的關鍵原因。研究人員強調，這是非常特殊的案例，現時仍未發現阿茲海默症可經病毒或細菌傳播，公眾毋須擔心。

事實上，生物激素治療早在數十年前便已出現過問題。研究報告提到，1959至1985年間，英國至少有1848名患者接收來自死者腦下垂體的生長激素，當時美國也有人採用這種治療方式。然而，部分患者在接受治療後陸續患上罕見的腦部疾病庫賈氏病（Creutzfeldt-Jakob disease, CJD），更有人因而死亡，所以該療法自1985年起禁用，一路持續至今。

負責這項研究的倫敦大學學院普粒子疾病研究所所長John Collinge就表示，雖然研究顯示阿茲海默症在某種特定情況下可以傳播，但一般的日常接觸並不存在染病風險，尤其案例中的醫療手法已停用數十年，公眾毋須過度擔心。

拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

認知障礙症常見症狀

早期第1至2年

在此階段，家人和朋友通常會以為是年紀漸老而出現的正常老化過程而難以察覺

● 失去短期記憶

● 表達或理解抽象事情時感困難,如表達身體不適、心情感受等

● 情緒或行為變幻無常

● 學習新事物及跟隨複雜指令感困難

● 判斷力減退

● 基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

中期（第2至5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯

● 混淆遠期記憶和現實情況記憶

● 偶有詞不達意的情況

● 行為性格轉變,或會容易情緒不穩

● 需別人協助日常自理活動

晚期（第5年後）

幾乎完全依賴別人，不能自我照顧



● 記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

● 身體活動及精神狀況出現衰退

● 未能有效表達及溝通

● 不能處理日常生活

● 需要長期照顧

● 生理時鐘混亂

資料來源：醫管局智友站

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