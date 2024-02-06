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阿根廷球王美斯率領美職球隊國際邁阿密來港獻技，但昨日（5日）卻被教練聲稱因「肌肉炎症」而僅在場邊坐足全場，引起港府及全港球迷震怒。對於肌肉發炎的風險，骨科專科醫生袁智斌接受訪問指，觀乎美斯上周六在場集訓時仍可走動，估計他的傷勢並不嚴重，不過他強調如果美斯的發炎肌肉在運動下仍然出現一情況，如勉強落場踢或有可能令傷勢加重。

足球員傷勢常見於大腿

對於美斯未落場的原因，國際邁阿密教練馬天奴昨日在賽後交代指，美斯本身有肌肉炎症，醫療團隊一直持續觀察，但傷勢始終未見好轉，加上美職聯即將開鑼，團隊因而決定讓他繼續休息，未能安排上陣。馬天奴又指，如勉強讓美斯落場，會有很大的風險，明白球迷非常失望，希望球迷原諒。

至於美斯的傷勢，據骨科專科醫生袁智斌接受訪問指，足球員由於多跑動、經常用力射球及與對手現碰撞等因素，因此相當容易令肌肉受傷。對於被指美斯因四頭肌發炎而無法落場的說法，袁智斌醫生表示，四頭肌位列足球員最常受傷肌肉群的第3名，首兩名分別為同樣位於大腿的膕繩肌及內收肌。

袁智斌醫生解釋指，如果把大腿分為上中下3段，最常受傷的位置大多為上段及下段，因為肌肉兩端由筋腱（俗稱「筋」）接駁至骨骼，而筋腱與肌肉則屬於兩種不同組織，因此兩者接駁位會容易受傷發炎。對於受傷發炎的原因，長期運動所導致的肌肉受受力勞損是常見原因之一，至於一些突然的外力撞傷，如與球員碰撞、大腿遭踢中等傷勢，都會導致大腿的肌群急性受傷發炎，更嚴重甚至導致筋腱撕裂或斷裂。

運動量令傷患肌肉劇痛 或令傷勢加重

不過，觀乎美斯上周六在場集訓時仍可走動，袁智斌醫生估計他的傷勢不算嚴重。對於一般的肌肉發炎，袁醫生表示傷者一般2日至5日會康復，如發炎相對嚴重，則可能約需3至4周的康復時間，如傷勢涉及撕裂、斷裂需做手術，康復時間自然更長。

對於復康期間重點，袁醫生指出傷者在進行復健時，應避免發炎肌肉持續出現劇痛。因此對於美斯周日應否落場，袁智斌醫生表示必須取決於隊醫、球員當時對傷勢的判斷，如落場的運動量會令傷患肌肉持續劇痛，或有機會令其傷勢加重。

至於在運動期間因碰撞，導致肌肉急性發炎，袁智斌醫生建議可採取「RICE」原則為患處先進行緊急處理，之後再求醫：

運動傷害急救「RICE」原則

● R（Rest-休息）：不要嘗試移動或拉直傷肢，避免再進行會傷及患處的活動

● I（Ice-冷敷）：以冰袋冷敷患處，減輕腫脹和痛楚

● C（Compression-固定及加壓）：利用繃帶等包紮，固定傷肢

● E（Elevation-抬高）：在不引起劇痛下抬高傷肢，幫助血液回流，有助消腫







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