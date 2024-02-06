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不少人都經歷過剝智慧齒，但若處理不當恐有嚴重後果。内地一名23歲男子早前在深圳一間醫院剝智慧齒，未料竟出現腦出血，須做開顱手術搶救，惟手術14天後仍宣告不治。

王男剝牙後腦出血

綜合内媒報道，來自湖南的23歲男子王奧紀，大學畢業後到深圳工作，任職汽車工程師。2023年7月30日上午，王男因智慧齒發炎，獨自到該市大鵬新區葵湧人民醫院口腔科剝牙。

王男曾告知醫生，稱他的智慧齒萌出後，反覆發炎疼痛已持續2個月，並表示自己沒有高血壓、心臟病、糖尿病等病史。隨後醫生在局部麻醉下為王男剝牙，過程中及剝牙後他都未出現不適，於是醫生為他照X光以進一步了解牙齒有無斷根，但在該過程中王男突然暈倒。

待王男甦醒後，醫生追問其病史，他指以前曾有過突然暈厥史，醫生遂給他口服10%葡萄糖及平臥和吸氧處理，並將他轉到急診科治療。惟在轉移過程中，王男出現噴射狀嘔吐及抽搐，急診科醫生經電腦斷層掃描（CT），發現他有「創傷性顱内出血」。

初步判斷死因與拔牙無直接關係

醫生隨即將王男轉到深圳市坪山人民醫院進行開顱手術，手術後至8月11日入住ICU期間，王男持續處於昏迷狀態，用呼吸機輔助呼吸，8月12日晚上，王男經搶救無效不幸身亡。

驗屍報告顯示，王男符合在拔牙術後，因自發性顱內出血致中樞神經系統功能障礙，雖經手術等積極治療，終因多器官功能衰竭死亡。醫調委介入調查後，認為當時醫生拔牙遵守了診療規範，亦明確告知死者家屬關於做屍檢和醫療損害鑒定的事，初步判斷王男死亡與拔牙之間沒有直接因果關係。

家屬表示，王男身體一直非常健康，事發前一個月單位體檢時也顯示一切正常，他們懷疑涉事醫院在治療過程中存在醫療過錯。家屬又稱，他們索賠180萬人民幣，但院方僅願意支付60萬。

拔智慧齒細菌感染風險較高

事實上，拔智慧齒可能會出現細菌感染的風險。前香港牙醫學會會長廖偉明曾接受訪問時表示，移除智慧齒時，要切開牙肉， 並將牙齒分成兩三個部分，入侵性比一般脱牙高，若感染控制欠佳，細菌感染風險較高。他指出，一旦出現細菌感染，最常出現患處腫脹， 腫痛加劇及明顯發燒症狀，

「正常來說，患處會在術後第2、3日最腫，然後5至7日內會消腫。如果發現患處愈來愈腫，加上有高燒不退、傷口發熱等症狀就要注意。」

此外，他指亦有極少部分患者出現牙源性感染，甚至因細菌入血導致腦膜炎和心肌炎，但有關情況在香港則較罕見。

3步預防細菌感染

廖醫生表示要在手術前、中、後期做好感染控制，預防出現細菌感染：

拔智慧齒3步預防細菌感染

手術前

1.患處如出現發炎、腫脹、流膿等情況，醫生會評估情況，再決定是否待清腫後才拔智慧齒。

2.病人患病或休息不足會令抵抗力下降，影響傷口復不速度，醫生會評估病人身體狀態是否適合拔智捻齒。

手術後

1.醫生會因應病人情況決定是否處方抗生素。

2.患者需注意起居飲食及做好傷口護理:

-術後3日內，選擇流質或者不需要咀嚼的食物(如粥品、麥皮)避免騷擾傷口。

-術後一周內，避免進食煎炸熱氣食物、蝦蟹及魚生等食物，以免剌激傷口，阻礙傷口復原。

-最好預留足夠時間作充分休息，以免免疫力下降導致傷口癒合變慢。

-減少說話及進行劇烈運動，以免傷口裂開。



資料來源：前香港牙醫學會會長廖偉明

小貼士：不宜在長假期前拔牙

廖醫生提醒，長假期較少醫生應診，患者應避免在農曆年和聖誕假等長假期前拔牙，以免拔牙後傷口出現問題難以跟進。同時他亦不建議拔牙後外遊，以防在外地找不到適當的跟進治療。











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