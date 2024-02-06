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06/02/2024作者:健康解「迷」

流感高峰 ｜ 港男呻發燒喉嚨痛咳足2星期！網民圍爐：每晚咳到甩肺！中醫推介3款補肺止咳化痰湯水

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　　流感高峰期有不少市民紛紛染病。一名港男日前發燒喉嚨痛後，出現久咳不癒的情況，令其質疑是否有新病毒入侵本港。帖文一出，竟引來一眾同病相憐網民圍爐，紛紛表示「晚晚咳到甩肺」。

 

　　事主在網上討論區「連登」發文，直言「近排唔知係咪有隻新病毒，中咗之後咳唔停」。他表示自己早前出現發燒喉嚨痛，但自退燒及消炎後，喉嚨卻又出現極度痕癢的狀況：

 

　　「唞啖氣講句嘢都已經即刻想咳，隔幾分鐘就咳幾下，無痰但又好似成日有嘢漿住個喉嚨咁…… 每晚都咳醒，完全瞓唔到。」

 

　　事主感嘆，症狀出現至今已經超過兩個星期，質疑究竟是否又有「新病毒」入侵本港。

 

網民圍爐：真係晚晚咳到甩肺

 

　　對此，事主的訴苦帖文引來不少同病相憐的網民留言回覆，表示自己都有相同症狀，每晚受盡咳嗽折磨，苦不堪言：

 

網民有乜講

 

1. 我早排都係喉嚨痛同多痰，好返曬之後都係咳唔停，仲有夾雜少少白色／透明嘅痰，好煩！

2. 真係，一到夜晚就會咳到黐線，通常一瞓低就咳。

3. 一樣，夜晚先咳，咳到要坐喺度瞓，仲咳到心口痛。

4. 12月尾開始，1月中先好返，夜晚咳到甩肺。建議放支水喺床頭

5. 我上個月試過咳成個月，啲人有病照返工，又唔請假又唔戴罩。所以新冠嗰時口罩令同防疫措施幾有用！

 

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

中醫推薦：3款湯水補肺止咳化痰

 

　　久咳不癒有甚麼湯水可以幫到手？註冊中醫師麥超常曾於受訪指出，咳嗽有不同症型，想要有療效，首先要知道自己是哪類型咳嗽，再對症補身治本。以下幾款湯水有助補肺、化痰、止咳：

 

1. 清熱補肺湯

 

功效：滋陰潤肺，清熱化痰。適合因肺燥，有痰不多而色黃難吐的人士。

材料：北沙蔘5錢、玉竹5錢、麥冬3錢、羅漢果半個、白術1兩、五指毛桃1兩、黨5錢、豬肺1個。

 

製法：

 

　　1. 把水注入豬肺令它膨脹，然後把水擠壓排出，重複數次，直至豬肺變白色；

 

　　2. 用白鑊把豬肺煮5分鐘，取出用清水洗淨切件；

 

　　3. 將所有中藥及豬肺，放入瓦鍋內,加入適量清水；

 

　　4. 用武火煮至水滾後，用文火煮約六十分鐘；

 

　　5. 調味飲用。

 

2. 補肺健脾湯

 

功效：健脾補氣，化痰止咳。適合因脾虚而引致大便不成形，咳嗽痰多而痰色白的人士。

材料：南北杏各3錢、茯苓4錢、白朮5錢、五指毛桃5錢、款冬花3錢、陳皮2錢及瘦肉4兩。

 

製法：

 

　　1. 將瘦肉汆水備用；

 

　　2. 將所有中藥及瘦肉，放入瓦鍋內，加入適量清水；

 

　　3. 用武火煮至水滾後，用文火煮約六十分鐘；

 

　　4. 調味飲用。

 

3. 補肺強腰湯

 

功效：補肺腎，止咳化痰。適合因肺腎兩虚而致面黃、氣促、腰痛容易咳嗽的人士飲用。

材料：蟲草花3錢、杜仲3錢、核桃肉 1兩、菟絲子5錢、百部3錢、紫菀3錢、黃蓍5錢及豬肺1個。

 

製法：

 

　　1. 把水注入豬肺令它膨脹，然後把水擠壓排出,重複數次，直至豬肺變白色；

 

　　2. 用白鑊把豬肺煮5分鐘，取出用清水洗淨切件；

 

　　3. 將所有中藥及豬肺，放入瓦鍋內，加入適量清水；

 

　　4. 用武火煮至水滾後，用文火煮約六十分鐘；

 

　　5. 調味飲用。

 

資料來源：註冊中醫師麥超常

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

　　以上食療內容僅供參考，如有疑慮請諮詢專業人士。

 

轉載自: 晴報

 

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