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剛剛過了二月四日立春，正式踏入春季。春季既是一年之始，亦是個「多事之春」。俗語云：冬傷於寒，春必病溫；百草回芽，百病易發。春天多風，風邪易動善變，肝陽、肝火、肝風每易隨春氣上升，故肝炎、胃炎、胃或十二指腸潰瘍、高血壓病、眩暈、失眠等疾病容易復發。今期請註冊中醫師李殷兒與大家分享立春後養生之道。

為何春季要養陽？

《黃帝內經》云：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮」，同時提出「春夏養陽」的原則。春天屬陽，為陽中之少陽，所謂養陽是指順從陽氣向上向外生長的特性，使人體的陽氣得到生長和疏放。

順陽疏放：順應春季陽氣上升生發的特性，從心身兩方面疏放陽氣。中醫認為頭為諸陽之匯，春季人體陽氣隨自然界的生發之氣，也開始由潛藏漸漸活躍升騰。此時要順勢而動，減輕頭部負擔，不宜戴過緊的帽子，弄濕的頭髮也應及時吹乾。

助陽散熱：冬天人體陽氣潛伏於內，再加上為了禦寒，人們多留在室內或使用暖氣取暖，並會多吃熱性的食物和補品，體內蓄積鬱熱。當春天來時，特別是晚春，大自然氣溫不斷上升，此時人們應早起，多到室外活動，並注意少吃熱性食物，適當吃一些健脾的食物，以達致化濕的功效。

養肝飲食宜少酸

飲食方面，宜適當多吃些能溫補陽氣的食物。李醫師推薦，多吃韭菜、大蒜、蔥、菠菜、馬蹄、筍、蘿蔔、大棗、鍋巴、淮山、黨參、北蓍、雪耳、木耳、合桃、芝麻、鯽魚、海參、鵪鶉等等。 《本草綱目》裏主張以葱、蒜、韭、蓼、蒿、芥等辛嫩之菜，雜和而食，除了蓼、蒿等野菜現已較少食用外，葱、蒜、韭可謂是養陽的佳蔬，多食以配合春季生長，陽氣升發之象。

除了養陽，飲食同時應「省酸增甘，以養脾氣」。脾胃是後天之本，氣血化生之源，脾胃之氣健壯，可使人延年益壽。中醫認為，五味入五臟，如酸味入肝，甘味入脾、鹹味入腎……等。春為肝氣當令，若多吃酸味，可使本來就偏之的肝氣更旺，這樣就會傷害脾胃之氣。有鑒於此，若肝氣過旺之人，春天少吃些酸味的食物，以防肝氣傷害；而甘味的食品入脾，多吃能補益脾氣。

中醫推介︰春季養肝健脾湯水

健脾養肝湯

材料：

北蓍3錢，淮山3錢，熟地3錢，鵪鶉2隻，豬瘦肉4兩，生薑3片，鹽適量。

做法：

1. 將肉類洗乾淨切塊，用滾水漂洗乾淨，餘下的材料洗淨；

2. 將全部材料放入燉盅內，加入滾水3碗，隔水用慢火燉2小時，加鹽調味。

功效：

滋養肝腎，補益脾胃。可益氣利水，增強抗病能力。

芫茜鯽魚滾豆腐湯

材料：

芫荽1紥，皮蛋1~2隻，豆腐2磚，鯽魚半斤，油、鹽少許，生薑3片。

做法：

1. 將上述材料洗淨；

2. 放油煎香薑片，放入鯽魚煎熟，加入100度滾水1.5升煮滾；

3. 放入皮蛋及豆腐，煲15分鐘，再加入芫荽滾5分鐘，加鹽調味即可。

功效：

降火利尿、解熱除煩。

被訪者簡介

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。







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