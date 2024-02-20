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有逾百年歷史的養和醫院，一直十分重視高端醫療發展，積極引入先進前沿的醫療技術和設備，為病人提供更多治療的選擇，例如，養和於去年成功引進本港首個質子治療系統，提供精準高效、副作用少的癌症治療方案。早前養和於經濟通舉辦的健康同行夥伴大獎中獲得兩個獎項，分別是「醫院服務—傑出高端醫療服務」和「可持續企業社會責任—傑出醫療人才培訓」。養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文表示，養和過去一直秉承創辦人之一、前任院長李樹芬醫生的理念，把頂尖醫療科技帶進香港，並不斷於醫療人才培訓上投放資源，能夠獲得這兩個獎項，肯定了養和持續於高端醫療服務和醫學教育上的付出和貢獻。

養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文認為醫院需要隨著日新月異的醫療發展，持續添置嶄新儀器及培訓人才，方能滿足社會對醫療服務的需求。



「醫療是不斷發展的領域，每年都有新的醫療科技和技術出現。因此，我們需要跟隨醫療發展的步伐，不斷擴大專業的醫療團隊和提升硬件設施。」李維文透露，以往本港癌症病人若要接受質子治療，只能往海外就醫，養和早在2005年已着手構思引入質子治療系統，經歷18年的努力，克服工程複雜、技術困難、新冠疫情令工程延誤等種種難關，養和質子治療中心於去年七月初步投入服務，並於12月初正式開幕，至今已有逾60名病人接受質子治療。



不過李維文認為，醫療領域並非一味求新，為病人選擇治療方案時亦應考慮個別情況和需要。因此養和提供跨專科的會診模式，並設置多部不同類型的放射治療儀器，包括新一代螺旋放射治療系統、磁力共振導航放射治療機等，讓醫生可以因應病人的狀況而建議合適的治療方案。李維文說 :「養和目前配備九台不同類型的放射治療儀器，隨著質子治療系統啟用，養和現時為全球具備最齊全放射治療設備的醫療機構之一。」



地底挖掘三十米深 垂直放置質子治療儀器



質子治療能夠鎖定目標腫瘤殺死癌細胞，十分適合治療鄰近重要器官及神經線的腫瘤，例如腦癌、頭頸癌、肺癌、前列腺癌、肝癌和乳癌等，也特別適合治療正值發育階段、容易受輻射影響的兒童癌症患者。李維文指出：「幼兒接受質子治療前須全身麻醉，變相每次治療時間相對較長、成本亦較高，但考慮到質子治療能減低許多因輻射誘發的不良影響，對兒童患者長遠有更大裨益，我們仍會盡力為有需要的病童提供治療。」



目前，養和質子治療中心內設有兩間設備先進的質子治療室，以及全港首部質子治療系統，包括兩座半旋轉機座、一部同步加速器和尖端的光束傳輸系統。李維文分享指施工的過程殊不容易，「世界上大部分的質子治療中心都在地面上興建而且橫向安裝，但考慮到香港寸金尺土，建築樓面空間有限，為了節省空間，我們的質子治療系統需要『藏在地底』並以垂直層疊方式設置。」加上質子治療儀器的體積十分龐大，單是旋轉機座的直徑已超過十米、重量達150噸，整個系統需佔地相等於兩個足球場，工程團隊需要在地底挖掘至30米深，才有足夠位置放置巨型的質子治療系統。李維文笑言 :「我們選擇筲箕灣阿公岩的原因是這裡地底的岩石能夠有效阻擋輻射，以免對附近生態構成影響，但因為花崗岩非常堅固，單是地基工程便花了三年半才完成。現在回想起來，當初應該找一塊更大的土地。」

位於筲箕灣阿公岩養和東區醫療中心內的養和質子治療中心，設有兩間設備先進的質子治療室，以及全港首部質子治療系統，包括兩座半旋轉機座、一部同步加速器和尖端的光束傳輸系統。



醫療團隊遠赴海外 接受質子治療培訓



要為病人提供新的治療技術，除了添置硬件外，當然還需要有人才的配合。李維文說，養和不斷擴大專業的臨床腫瘤科醫療團隊，包括臨床腫瘤科專科醫生、放射治療師、醫學物理學家、醫學放射計量師、腫瘤專科護士等，更邀請具有豐富質子治療臨床經驗的妙佑醫療國際亞利桑那州院區提供相關專業訓練和指導，養和的臨床腫瘤科醫療團隊亦曾遠赴當地接受質子治療培訓，確保團隊有足夠的知識和技術提供治療。到訪醫生在使用養和質子治療中心的儀器前，也會接受逾30小時的訓練，並要通過考核，而所有質子治療的計劃必須經過嚴格審批方可進行，以保障病人的安全和治療效果。



臨床研究提升治療成效和精準度



「我們十分明白壯大醫療團隊的重要性，因此過去投放很多資源培訓同事們，安排他們參與學術研討會、培訓課程、到海外交流等，現時養和有20多位擁有國際認可資歷的物理學家。」李維文補充，醫學物理學家不但協助質子治療設備的日常檢查工序和審視治療方案的精準度，更會進行臨床研究工作，務求持續改善治療的成效。例如部分腫瘤位於會移動或改變形狀的器官，養和團隊便研究利用磁力共振導航，追蹤腫瘤移動的位置和幅度，讓醫生可以根據其變化相應地調整質子射束的深度和強度，有助確保質子射束準確地瞄準目標範圍，讓腫瘤接受最多的輻射劑量，同時減低對周邊健康組織的傷害。



「我們的團隊過去已進行近百項關於磁力共振導航用於放射治療及質子治療的研究，例如部分癌症的治療次數可由傳統放射治療所需的平均15至30次減至五次質子治療。」隨着臨床應用經驗和研究數據不斷累積，李維文冀能進一步提升質子治療的成效，透過使用更高劑量進行治療，縮短治療時間和治療所需次數，一方面減輕病人舟車勞頓之苦，另一方面能夠降低治療成本和充分使用質子治療設施，讓更多病人受惠。



李維文亦透露，位於筲箕灣阿公岩的養和東區醫療中心將於2025年成為正規醫院，未來數年將提供 200 張病床、手術室和其他癌症治療設施。「將來養和東區醫療中心會發展成一站式癌症中心，癌症患者都會集中在這裡接受診斷、癌症遺傳基因測試、復康以及輔導。」作為全港首部質子治療系統，李維文相信它可為本港的臨床研究和醫學培訓提供平台，讓醫學生、臨床腫瘤科專科醫生、教授等可利用這套先進的質子治療系統進行臨床治療、醫學培訓和科學研究，養和質子治療中心所累積的經驗亦可為本港其他有意引入質子治療系統的醫療機構提供參考和借鏡。

養和質子治療中心正式啟用後，配合養和東區醫療中心內的住院服務、手術室和其他癌症治療設施將於未來數年陸續投入服務，冀為癌症患者提供一站式服務，讓他們毋須為各項檢查和治療而東奔西走。







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