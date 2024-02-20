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昨日（19日）踏入二十四節氣的雨水時分，近日氣溫經過短暫回暖，但隨著另一股東北季候風抵達，天文台預測本周後期氣溫將會下降。註冊中醫師陳嬿珺接受訪問時表示，雨水是二十四節氣中的第三個節氣，標誌著春季到來，此時氣候將逐漸變暖、降雨增多，惟氣溫變化劇烈，易誘感冒、過敏、胃部不適及疲勞等問題。

雨水節氣6大保養貼士

陳醫師解釋指，轉季天氣乍暖還寒，除了容易患上感冒外，部分人亦會因季節變化而誘發哮喘、鼻炎、皮疹等過敏反應。此外，香港人生活節奏快、壓力大，驟變的濕度及溫度亦容易令睡眠質量下降，令人經常感到疲倦，而轉季飲食習慣的改變亦容易導致胃部不適，應要多加注意。

想要維持身體健康，陳醫師建議可採取以下6大貼士，假如出現嚴重的問題，則應該立即就醫：

● 注意保暖：天氣忽冷忽熱，要注意保暖，避免感冒。

● 充分休息：保證充足的睡眠和休息，避免疲勞。

● 健康飲食：維持均衡膳食，尤其注意攝入充足蔬菜和水果，避免進食過多油膩食品。

● 適當鍛鍊：維持適當運動鍛鍊有助提高免疫力、保障身體健康。

● 保持乾燥：避免穿濕衣服或坐在潮濕地方，以免引發感冒。

● 注意保護好皮膚：避免暴露於陽光、風和雨水中，以免皮膚變得乾燥及粗糙。

雨後潮濕精神不濟

近日天氣多霧有雨，濕度突然高企，不少人都感到濕氣重、精神不濟。陳醫師建議雨水節氣宜省酸增甘、以養脾氣，平日亦可多吃以下8大養生食材調養：

8大雨水節氣養生食材

● 南瓜：補中益氣，健脾利濕。

● 黃豆芽：清熱明目，補氣養血。

● 鱅魚：疏肝解郁，健脾利胃，補虛勞。

● 菠菜：補血止血，利五臟，通腸胃。

● 茼蒿：健胃消食，潤肺化痰。

● 萵苣：止腹痛，止牙血，通小便。

● 豌豆苗：助消化，益中氣，利小便。

● 蜂蜜：護膚美容，抗菌消炎，潤腸通便。

陳醫師又推介以下一款適合雨水節氣飲用湯水：

山藥薏米扁豆湯食譜

材料：山藥30g（乾品15g）、瘦肉100 g、芡實15g、薏米15g、白扁豆 15g、姜 2片、鹽 1少許

做法：

1. 開小火熱鍋，乾鑊倒入薏米和白扁豆，以中小火翻炒；

2. 薏米和扁豆發黃，炒出香味；

3. 山藥去皮切塊，使用乾品則不用切塊，浸鹽水中防止變黑；

4. 芡實清洗乾淨浸泡一下；

5. 豬骨凍水下鍋，加入薑片及料酒，煮出血沫後撈起沖洗乾淨；

6. 處理好的豬骨、薏米、白扁豆、芡實以及薑片放入鍋內；

7. 倒入適量清水，蓋上鍋蓋，大火滾開轉小火，煲1.5小時；

8. 湯中加入少許鹽，即可飲用。







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