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20/02/2024作者:健康解「迷」

廿四節氣雨水 | 又凍又熱又落雨！天氣變化大易感冒、睡眠質素下降、過敏？濕氣重宜少酸多甘養脾氣！中醫教吃8大養生食物＋湯水推介

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　　昨日（19日）踏入二十四節氣的雨水時分，近日氣溫經過短暫回暖，但隨著另一股東北季候風抵達，天文台預測本周後期氣溫將會下降。註冊中醫師陳嬿珺接受訪問時表示，雨水是二十四節氣中的第三個節氣，標誌著春季到來，此時氣候將逐漸變暖、降雨增多，惟氣溫變化劇烈，易誘感冒、過敏、胃部不適及疲勞等問題。

 

雨水節氣6大保養貼士

 

　　陳醫師解釋指，轉季天氣乍暖還寒，除了容易患上感冒外，部分人亦會因季節變化而誘發哮喘、鼻炎、皮疹等過敏反應。此外，香港人生活節奏快、壓力大，驟變的濕度及溫度亦容易令睡眠質量下降，令人經常感到疲倦，而轉季飲食習慣的改變亦容易導致胃部不適，應要多加注意。

 

　　想要維持身體健康，陳醫師建議可採取以下6大貼士，假如出現嚴重的問題，則應該立即就醫：

 

● 注意保暖：天氣忽冷忽熱，要注意保暖，避免感冒。

充分休息：保證充足的睡眠和休息，避免疲勞。

健康飲食：維持均衡膳食，尤其注意攝入充足蔬菜和水果，避免進食過多油膩食品。

適當鍛鍊：維持適當運動鍛鍊有助提高免疫力、保障身體健康。

保持乾燥：避免穿濕衣服或坐在潮濕地方，以免引發感冒。

注意保護好皮膚：避免暴露於陽光、風和雨水中，以免皮膚變得乾燥及粗糙。

 

雨後潮濕精神不濟

 

　　近日天氣多霧有雨，濕度突然高企，不少人都感到濕氣重、精神不濟。陳醫師建議雨水節氣宜省酸增甘、以養脾氣，平日亦可多吃以下8大養生食材調養：

 

8大雨水節氣養生食材

 

南瓜：補中益氣，健脾利濕。

黃豆芽：清熱明目，補氣養血。

鱅魚：疏肝解郁，健脾利胃，補虛勞。

菠菜：補血止血，利五臟，通腸胃。

茼蒿：健胃消食，潤肺化痰。

萵苣：止腹痛，止牙血，通小便。

豌豆苗：助消化，益中氣，利小便。

蜂蜜：護膚美容，抗菌消炎，潤腸通便。

 

　　陳醫師又推介以下一款適合雨水節氣飲用湯水：

 

山藥薏米扁豆湯食譜

 

材料：山藥30g（乾品15g）、瘦肉100 g、芡實15g、薏米15g、白扁豆 15g、姜 2片、鹽 1少許

 

做法：

 

　　1. 開小火熱鍋，乾鑊倒入薏米和白扁豆，以中小火翻炒；

　　2. 薏米和扁豆發黃，炒出香味；

　　3. 山藥去皮切塊，使用乾品則不用切塊，浸鹽水中防止變黑；

　　4. 芡實清洗乾淨浸泡一下；

　　5. 豬骨凍水下鍋，加入薑片及料酒，煮出血沫後撈起沖洗乾淨；

　　6. 處理好的豬骨、薏米、白扁豆、芡實以及薑片放入鍋內；

　　7. 倒入適量清水，蓋上鍋蓋，大火滾開轉小火，煲1.5小時；

　　8. 湯中加入少許鹽，即可飲用。

 

轉載自: 晴報

 

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