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我是演唱會常客，也喜歡看Mirror。看到演唱會的突發事件，非常不安和關心，也有一些反省。

朋友第一時間說：「好像當年蘭桂坊事件，你們這些專家要向大眾建議如何紓緩情緒了！」話未說完，已知道紅十字會（note 1）等機構開啟熱線、香港心理學會臨床心理學組（note 2）和香港精神科醫學院（note 3）等出post ，教導大家如何助己助人。一時之間全城都在談論急性應激反應和PTSD，忽略了最重要的那幾句：「耳聞目睹這樣突發事件，心情不安、震驚等，都是正常的反應。不用太過擔心，給他們一些空間和時間，這些情緒是會平伏下來的。切勿將正常的不安反應病態化。」

有另外一組討論就是傳媒和個人應否傳閲事件的片段，這就是知情權和二次傷害的討論。大家也許忽略了這兩者不是對立的，可以分別考慮。答案也絕對不是看或不看，傳或不傳，而是好像我的行家朋友（note 4）說：應該選擇看甚麼和怎樣看。

作為一個演唱會常客，一個會坐在電腦前拼命買票的人，我有一些反省：

「Keep the customer satisfied」（讓顧客滿意）已是常規，我們總是要賓至如歸，顧客至上。作為顧客或服務使用者，我們希望買到入場票，希望座位沒有遮蔽阻擋……以前林子祥繞著四面台跑一圈和前排觀眾打招呼，把網球拋向高處觀眾，我們已經開心到不可開交。今時今日，若非像張敬軒般在場館頂層機械船繞場一周，慢慢360度大迴環與山頂的朋友打招呼，也許我們這些顧客又會大吐苦水，說表演團隊厚此薄彼了。

勤力而成功的演藝人和製作人都有一個共通的特點，就是對自己要求高要求完美，他們都在不知不覺間以滿足各種各樣顧客的讚賞和滿足感為目標，為自己增添更多壓力。

因此作為觀眾、顧客、支持者，我們要學習提醒自己可以有要求，但不能苛求。也想對表演者和製作者說：難以討好全世界全人類每一個需求，做到「the greatest happiness for the greatest number」（促進最大多數人的最大幸福）可能已是最理想的狀態了！

謹此祝願台前幕後各位安好！

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