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有這樣一個小故事：媽媽覺得小朋友整天只顧打機，不理不睬，所以拿走他的手機。小朋友有點沒趣，成人的話題和活動都不是他那杯茶。於是他拿起紙筆，畫出打機遊戲的畫面，然後運用他那無窮的創作力，想像打機的情景，嘻嘻哈哈，全情投入。

他今年五歲。

《奇蹟‧笨小孩》劇照

這個小故事告訴我們，想像力和創意是對待逆境的最好方法。雖然我不能夠不服從爸媽的安排，也無法改變他們的命令，但是我真的對成人的話題和活動沒有興趣。既然我不喜歡這種納悶的感覺，那麼我只有在限制範圍內找尋樂趣，娛樂自己。

這正好呼應我和另一位朋友的對話，因為疫情，他要進入隔離營。在沒有準備之下，沒有太多物資。在狹小的空間生活，悶得發慌。他於是開始各種無聊的活動，例如數數地面階磚的數目，猜測下一位出現的工作人員的性別等。身體狀態好些時，更開始寫入營須知和畫下「入營生存懶人包」。將來會否與人分享仍是未知數，但最低限度可以自娛，可以做一些仿似有建設性的活動。

小朋友的故事有另外一個教訓，就是不要小看他年輕。當他心有不忿之時，他會用他的方法去抵禦爸媽的指定安排。當成人以為拿走了你心愛的玩具，你便會乖乖地合作跟從我的指示而行。事實上，若這不是心悅誠服，他也會想辦法，在可能和容許的範圍內表達他的喜惡。

這又呼應了另外一個故事：照顧長者的工作人員分享說：「長者和小孩子真的有共通點。我昨天叫他起床，他就說感到昏眩要多躺一會。但當我說起床後出外吃茶點，他就立即從床上彈起來，精神爽利！」

是的，人類是有自己的思想和喜惡的，就算在逆境或在環境限制之下，不論長幼，都會試試去追尋自己的生活情趣，運用各種積極和消極的方法，走出或逃避惡劣的環境，或自創一些感覺良好的方法去面對逆境的。







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