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有些人討厭甚至害怕舊同學聚會，原因各異。

甲說：「最怕那些炫富一族，若不是暢談公司上市，就是口裏說將來邀請大家去他們的遊艇。你成功，同學們應該替你高興，但是當你所有的話題都離不開『我和我的成就』，彷彿在場所有人都非我族類，沒有人比得上他。這些說話和態度令人煩厭，令有些同學低頭默不作聲，似乎是觸到他們的傷痛之處，令他們感懷身世，如坐針氈。我常常想：究竟這種人是自大，還是在補償他的自卑呢？不斷吹噓自己的成就，忽略了他人的感受，真的目中無人！」

乙說：「我支持你那套自卑論。我有一個同學，讀書成績一般，沒有你那些炫富同學的成就，但是她每次聚會時都必定要展示她的婚姻美滿家庭幸福。她要細數幸福指數，我都可以接受，但不知如何，她總是要加一些刺激人家神經的說話，例如『那麼我老來就不會一個人孤孤單單的，也不會沒人照顧，要住老人院由陌生人照顧了。』每次她說到這裏，我們就鳥獸散，道不同不相為謀，可惜她永遠也不理會我們的反應，繼續自說自話。」

《我的超豪男友》劇照

丙是一個比他們兩位年長一輩的人，他說：「我的舊同學中，也有不少像你們形容的類型，有趣的是他們二三十年前也說過差不多一樣的說話，但今天他們的情況，就完全是兩回事了。

我那些炫富朋友因為太自我，不理他人的感受反應，慢慢失去了對他人的關注和對外界變化的敏感度，全靠自己的主觀去做事。結果投資錯誤，生意失敗，欠債破產……現在變成了他在逃避舊同學聚會了！

至於我那位幸福小女人同學，又是另一個故事：因她把所有的氣力都放進去締造幸福家庭，她不容許家庭有任何問題和分歧，不能接受人家見到任何異樣。結果就是對子女的反叛行為用重典懲罰，令他們覺得她是虛偽的雙面人，成長之後千方百計與她保持合理距離。至於她那位甘心與她配合的丈夫，他就繼續在人前和她相敬如賓，但一回到家就只顧看球賽節目，不發一言。午夜夢迴，她才醒覺最孤單寂寞的原來是自己！」







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