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照顧者之苦，近年漸受外界重視。有調查發現，近9成照顧者疫下處於高壓狀態，少於1成人可食足夠營養食物，恐增抑鬱風險。有專家建議，多食含「6大快樂營養素」食物，有助減輕精神壓力，即使是平價冰鮮肉、豆腐、牛奶及沙甸魚罐頭已有多種相關營養素。

香港復康會今年7至8月訪問153名本地家庭照顧者，當中近9成人稱精神處高壓狀態，約9成人無食夠營養食物，少於1成人每日攝取足夠奶製品，食足夠肉類的僅約23%；有27%受訪者人指，食材貴是為照顧對象及自己準備食物時的最常見挑戰。另有68%人稱，未能每日接觸最少15分鐘陽光；曬太陽不足的受訪者有92%處於精神高壓，曬足太陽的則為82%。

9成照顧者高壓狀態 缺足夠營養食物

註冊營養師李珮璇

註冊營養師李珮璇指，未能進食足夠肉類和奶類，以及缺乏足夠日照，顯示照顧者的蛋白質、鈣質及維他命D攝取量可能不足，其中蛋白質吸收不足，不但增貧血風險、降免疫力及令肌肉流失，亦影響製造令人感到快樂及滿足的血清素；另鈣質有助安定神經及紓緩壓力，缺鈣或維他命D均會增抑鬱症風險。

李珮璇建議，照顧者可多吃含蛋白質、鈣、維他命D、奧米加3、維他命B6及鎂質等「6大快樂營養素」的食物，如冰鮮肉、豆腐、雞蛋及經超高溫消毒（UHT）的牛奶等；多曬太陽亦可製造更多維他命D，促進血清素的製造與釋放，令人心情開朗及減少抑鬱症狀。







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