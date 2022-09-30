收藏文章

一個自以為是的人在大放厥詞，卻又不知自己是如何愚昧，

進入了一種沒有自知之明和自省的狀態。有人問：「看著一個人走進這種極度自我沉醉的狀態之前，我可以怎樣幫助他呢？」

專家甲說；「既然他的根本問題是自卑，那麼強硬去打擊他是沒有效用的。當他被批評攻擊時，他只會更自我保護防衛，抗拒你的意見，甚至視你為敵人。

所以，我的建議是及早賺取他的信任，不是稱讚他，而是支持他去試行他的方法。在他實行之前不加批評，在實行而又成功的話，要欣賞他的努力（而不是稱讃他的能力），在實行失敗時，和他一起研究改良方案，以問題來引導他思考，把你的意見當作是建議。在這種共同合作的態度下，他的防衛會較容易降低，信任度會增加。」

《愛上變身情人》劇照

專家乙補充說：「對於在這種自知之明比較弱的狀態中的人來說，正因為眾人皆醒我獨醉，他人的批評和嘲笑是他經常遇到的經驗。所以在他失敗時，就正是最適合調節他對他人的假設的良機。而在引導過程中，你沒有表現出你比他聰明能幹，而是和他一起考量解難，那種平等和尊重也是他渴求而且難得的。」

問：「你們上次說：『但當那些小成就被吹捧為大成就，身旁只有趨炎附勢的讃賞者，沒有真正可靠的指導者，又或者忠言逆耳，那麼美言只會把他的自信和戰鬥心再進一步提升。』我如何可以避免這情況呢？」

專家甲說：「因為你讚賞的是他的努力而不是能力，那麼就不是把重點放在他的成就。若你能讓他明白這個小成就就是小成就，不吹捧，不誇大，更要計劃考慮下一步，那麼他就難以自滿驕傲了。」

專家乙說：「你有扶助他的心，便會自然表現到合適的態度。其實，那些『沒有insight』的人都是有些insight的，只不過是要在他冷靜而不感到威脅的情況之下才會出現發揮的，他是會明白你的苦心，珍惜你的友誼的。」







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看