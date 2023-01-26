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紐西蘭42歲女總理阿德恩，上周四失驚無神突然爆出震撼彈，在絕對冇人預期下，竟以「我再沒精力領導國家」為藉口，宣布辭職，下月卸任，話唔玩就唔玩。

相反，古今政治人物，絕大部分只拼盡一切死攬權力不紋，寧願動刀動槍，更不惜煽動暴亂（美國及巴西是鮮明最新例子），總的一個目標 ——霸住權力。

權力令人上癮再失控，看看巴西前總統博爾索納羅及特朗普拒絕承認失敗，不惜煽動暴亂的醜態，實在可憐。

點解？第一，權力如毒藥，一旦試過，無不上癮，絕難搣甩。第二，冇乜政客在爭取權力及擁權時冇做過「衰嘢」，尤其欠缺制度及系統監察權力的國家，掌權者十之七八（有冇講少到呢？）在位時多貪污濫權，因行賄者絡繹不絕，而人性中，總有貪婪因子，問你點抗拒引誘？故害怕冇權時被算帳！

阿德恩明明坐擁大權又未到期落台，竟自動放棄，實在極之不尋常。於是，全球政界謠言滿天飛。最勁的，係佢唔走唔得，可能有醜聞掌握在政敵手中。這個「政敵」，可以是國內的，也可以是「國際大佬」，因阿德恩經常獨斷獨行，唔多聽「國際霸主」支笛也。

但我見到的，則是一經已扯乾腎上腺素的阿德恩，明顯比真實年齡蒼老（42歲），與幾年前上台時的活力澎湃形象，判若兩人。

阿德恩宣布辭職時的殘樣，相比幾年前上任時的神采飛揚，顯得如今真的是心力交瘁。

小弟曾經歷漫長的抑鬱病生涯，相當肯定阿德恩有頗嚴重的情緒病。故此，真的會每天起床也覺「沒有精力」去面對排山倒海重擔。

我當年的選擇，只有兩個：一、立即找精神科醫生治療，服適當藥物，然後休息一段長時間，令神經系統得以紓緩，再補充血清素及腎上腺素，慢慢回復正常；二、死頂，將自己逐步推到精神崩潰邊緣，開始出現自殺念頭，甚或部署真正行動！

患上抑鬱症，必須就醫，否則極易走上自毀之路。

其實，我的個案，首先發生的是第二項。幸而，可能上天有呼喚，最後改成第一項！

阿德恩又如何？見佢精神委靡，眼光呆呆的，明顯能量已非常低，再頂下去，肯定無法面對狂大總理工作挑戰，最終倒下也不奇。

故此，當機立斷舉手「投降」，enough is enough，命仔緊要也。何況，女兒只得幾歲？

阿德恩的個案，與其他戀棧權力者大 不同，佢哋個個人上晒癮，怎捨得至高無上的飄飄然感覺？

有段政壇八卦，正是某某女高官，卸任後，仍堅持要有特權。竟要求辦公室廣場管理處，午飯時間鎖一部電梯俾佢獨自出入！

做特首擁大量特權，包括封路及鎖lift。享受慣了，落台後當然仍會戀棧。

午飯時間非常繁忙，當成個商場打工仔排大隊輪電梯時，見到前女高官獨享特權，個心會點諗？你話呢？







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