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濕疹是常見的皮膚疾病，有皮膚科專科醫生指，本港學童濕疹發病率趨升，去年小一和小二生的濕疹發病率達41.6%，遠較18年前的發病率30.7%為多；中二至中三生的發病率則升至26.5%。濕疹除了引起皮膚不適，亦會影響睡眠質素和心理健康，兒童患者患焦慮或抑鬱症的可能性，亦較一般人高2至6倍。

胡惠福醫生指每個治療都有其成效及副作用，若病情持續沒改善，宜向專科醫生求醫。（冼偉倫攝）

皮膚科專科醫生胡惠福引述研究指，本港學童濕疹發病率有上升趨勢，小一至小二生的發病率由2004年的30.7%，增至去年41.6%；中二至中三生的發病率亦由1997年的15.0%，升至去年的26.5%。

他指，濕疹症狀包括皮膚痕癢、乾燥、紅腫及有水疱；近三分二患者每日可被痕癢困擾長達12小時，近7成人難以入睡，不時或經常在半夜醒來。他續說，濕疹痕癢令患者難集中精神，對心理健康的影響較患心臟病、糖尿病及高血壓更大，患者萌生自殺念頭及企圖自殺的可能性，分別高達44%和36%。有研究更指，兒童及成年患者患焦慮或抑鬱症的風險，較一般人分別高2至6倍及2.5至3倍。

如病情較輕，胡建議從常用潤膚膏保持皮膚滋潤，及遠離致敏原入手解決；若病情未改善，可外用和內服藥物，如止痕及抗敏藥、抗生素等，其中外用類固醇藥為第1線治療，惟長期使用或令皮膚變薄、微細血管擴張，亦會引起高血壓、骨質疏鬆和糖尿病。中至重度患者則可透過光療，用紫外光能量抑制過度活躍的皮膚免疫系統，但若皮膚紅腫和很乾便不適合。

中至重度患者 新抑制劑可助紓緩

近年較新的治療則有注射抗白介素4和13、生物製劑和口服JAK抑制劑。胡稱，白細胞的發炎因子JAK與異位性皮膚炎有關，故利用抑制劑中斷其訊號，有助控制濕疹病情，逾3成半中至重度患者使用抑制劑2周後，濕疹面積與嚴重程度最少好轉75%。惟他強調每個治療都有其成效及副作用，若病情持續沒改善，宜向專科醫生求醫。







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