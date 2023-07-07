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早兩日有國際知名的名人輕生，震驚很多人，亦令人非常惋惜。此文刊出之時，對於名人死因還眾說紛紜，旁人最好不要揣測，我相信是對死者和其家人最後的尊重。但因為名人離世前確診患上抑鬱症，這又令公眾開始重新注視和討論抑鬱症的問題。

（資料圖片）

有硏究發現，61%香港成人呈現較差的精神健康狀態，每七位香港人就會有一位在一生中經歷常見心理疾病。生活在這個高壓高速高競爭的城市，由讀書開始，跟著工作、供樓、經濟、生活等，從小到大都好像總會有至少一瓣壓力在左近。加上近年社會氣氛和新冠疫症，有些朋友要面對健康和失業的問題，所有因素夾雜兼谷爆，香港人的精神健康狀態是值得高度關注的。

很多時，患上精神情緒病的人在發病初時都不覺、甚至否認自己有病。這時身邊的家人、伴侶或朋友的角色就相當重要了。首先是需要懂得察覺身邊人有否有「不妥」或「異常」的情況，最常見的是抑鬱症。我們都擔當著別人的家人、伴侶或朋友之角色，所以都要認知，究竟甚麼是臨床精神情緒病、甚麼不是呢？

舉個例，老婆回家哭著說又被老闆鬧，搞到成晚沒胃口食飯，諗下諗下又喊過，更嚷著不想再返工，那是否需要治療呢？又，朋友跟拍拖七年女友分手，之後呆呆滯滯、晚晚飲啤酒哭訴「冇咗佢唔得！」那作為朋友的我們，是否要拉他看醫生呢？被老闆鬧和失戀，都不是開心事，情緒低落幾日非常正常，但如果老公買個靚包包給老婆，她便可完全忘掉給老闆羞辱的痛苦，又或朋友介紹美女給失戀男認識，他忽然又覺得人生充滿希望，那大概我們會知道，低落的情緒只是短暫的，並非抑鬱症。

臨床的抑鬱症需要有以下的條件：(1) 持續情緒低落有兩周之久或以上； (2) 當中大部分時間都是情緒低落； (3) 做甚麼也提不起勁，以往喜歡的活動，例如跳舞、打機、炒股或美食等全都不起勁去做； (4) 感覺很疲憊、沒有精力和精神；(5) 腦袋不由自主不停地出現對自己或對他人的負面思考和評語，例如︰「我好冇用」、 「我成世冇運行」、 「好灰」、「呢個世界冇個好人」、「佢哋個個針對我」； (6) 睡眠障礙，包括難入睡、入睡後容易醒、睡眠時間短等； (7) 精神恍惚、不能專注、反應比以前緩慢;；(8) 胃口明顯減少。

很多時，當事人都認為自己沒問題，因為他們會根據自己仍可應付日常生活的行為作為指標、去「證明」自己沒事。但其實旁人看有時更清楚，若一個人出現以上八項情況，就需要就醫了。但勸人就醫，不一定可順利成功，下回再討論作為家人、伴侶或朋友，面對抑鬱症的病人，可以如何做。











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