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面對精神和情緒困擾者，尤其是當他們是我們關心的人時，我們可能很想幫他們儘快脫離痛苦，但有時可能太過著緊或肉緊，結果變成好心做壞事，幫不到情況不特止，還令到對方更難受、加重無助和孤寂感。以下是人們開解精神和情緒困擾者經常犯的錯誤：

❌- 當困擾者還未想講的時候，強迫他／她交談，以為患者「講出嚟舒服啲」，於是在人家不想講的情況下猛迫人: 「做咩事啫？」、「有咩事唔開心？」、「講出嚟睇下我幫唔幫到你？」這樣反令患者徒增心理壓力。作為身旁人，靜靜地日常陪伴可能更好，無需要求患者要全盤托出，當患者感到信任和安全的時候，自然會講，那時專心聆聽其傾訴更具正面效用。

❌- 當困擾者道出不快／不安經歷時，猛追問細節和過程，例如：「嗰陣時佢點欺凌你？」、「當時你有冇反抗？」、「那你咪好驚囉？」這樣強迫困擾者在他／她未準備再面對不快／不安經歷的時候、重新回憶整件事的細節，只會惡化其困擾和不安的情緒。

❌- 當困擾者吐露心事時，為了表示自己有相同經歷或明白困擾者處境，馬上以自己經歷／經驗回應，不知不覺地把焦點從困擾者轉向自己身上，本來應是聆聽困擾者的心事，最後卻變成困擾者要（被迫）聆聽自己的故事。作為身旁人，要緊記最適宜的角色是做聆聽者，讓困擾者有機會舒發他／她可能久鬰在心裏的心事，焦點（focus）是困擾者而非自己，雖然無意，但不應在此時「搶fo」（搶了困擾者的focus），自己不受控地猛講自己如何，這反令困擾者語塞，亦無助於對方舒發鬱結。

❌- 有些人愛用一副「智者」口吻教困擾者「應該」如何，最常見的是：「你應該睇開啲」、「你唔該鑽牛角尖囉！」、「咁小事你唔應該咁執著」、「你身在福中不知福，應該開心啲！」、「你唔應該諗咁多」等；其實，有好心情又邊個想抑鬱？有些更喜歡用自己經驗否定困擾者的感受：「想當年我……你呢啲算得係咩？好小事而已！」其實，精神和情緒困擾者需要的並非應該／不應該的偉論，他們都懂要「開心啲」，問題是，他們明白這個道理但做不到，所以旁人不斷做「智者」講道理／講經驗，自己可能自我感覺良好，但那只會更拉遠跟困擾者的距離，亦更加深困擾者感覺「我好有問題」的無力感和孤寂感，下次更不會再找這類自視「智者」的人傾訴。

其實，困擾者更需要的是同理心，我們未必需要同意困擾者的想法／做法，但可以表達出適當的關心，當困擾者道出困擾時，一句溫暖的「辛苦你了」 、比一大段「你應該如何如何」可能更令對方釋懷。聆聽時，無需否定對方的主觀感受，因為其個人感受對他／她自己來說，是真實的，但當我們傾聽完畢時，可讓對方知道，過去或現在的不好／壞心情，並不代表未來也會一直不好。身為家人、伴侶和朋友，最重要的是鼓勵和陪伴困擾者尋求專業協助，在過程中盡力陪伴他／她完成療程，重點不是放在「你有病」當中，而是放在「你不是一個人面對」和「療程不會無了期而是可以有康復的一天」和「完成後，你將會好轉很多」。







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