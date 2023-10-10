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小時候有沒有試過隔天要旅行而前一晚太興奮睡不著？長大後又有沒有因學業或工作壓力而「眼光光望天光」，徹夜難眠？當難以入眠之際，部分人會以安眠藥幫助入睡，久而久之造成依賴，停止服用就繼續失眠。事實上，引致失眠成因眾多，不少患者會受生理病痛或心理疾病影響睡眠質素，長時間睡眠不足會使精神欠佳，影響日常生活。究竟安眠藥是否唯一解藥、長時間服用或用量過多會不會上癮？除了藥物治療外，又可以做甚麼改善睡眠質素？今集Call Me Doctor請來家庭醫生陳婉晴醫生及精神科專科醫生張翺醫生，跟大家拆解及探討如何擺脫失眠！

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。







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