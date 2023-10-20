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上星期開始探討為何有些人會墮入虛擬貨幣的投資騙局，上次提到思想盲點，今天再用心理學角度去解構這類人的心理：

（1）唯恐錯過的心理（Fear of Missing Out—FOMO）：當那些人周邊都圍繞著 「有人買了這隻虛擬貨幣賺了大錢」的 「成功故事」，很容易會有產生一種害怕錯失良機、又或害怕 「身邊個個發了達，只剩自己沒有」的恐懼，這種唯恐錯過的恐懼，會令有些人喪失理智、只想心急加入賺大錢，成為他們以為的「成功故事」之主角。

（2）買彩票心理（Lottery Effect）：為何很多人每期都很神心地去買彩票呢？因為以小博大、不勞而獲這些憧憬是相當吸引的，我們或多或少也在心底裏曾經有過這樣的美夢。但有一些人明白美夢歸美夢，做人還是踏實一些比較好，與其期待中彩票，不如努力做好自己本份。有些人則相反，永遠抱持著小小付出就可以有大大收穫的希望，所以對任何捷徑、搵快錢之事相當沉迷，心態是 「只要畀我博到一鋪，人生就會有轉機」，但他們不會想到人生要有轉機，其實要靠自己努力改變，一味想靠博去改變人生，這就是典型的 「賭徒心態」。

（3）博傻心態（Greater Fool Theory）: 博傻理論（Greater Fool Theory）又稱「最大笨蛋理論」，是由著名經濟學家John Maynard Keynes於1919年提出的。他指出：在資本市場中，投資者會不顧投資產品的真實價格進行投資（例如: 虛擬貨幣根本沒有真實價值），只要他們相信將會有下一個投資者願意以更高的價錢接手，他們便會願意花高價錢去作購買投資。

即是說，當人們預期某產品／股票／虛擬貨幣在未來能以更高的價格出售時，該資產價格就會變得非常昂貴，縱使那個價格高過實質價值。所以下一個願意以更高的價格來購買高價資產的買家，其實是更愚蠢、更傻的人。這樣的投資，其實就是傻人之間的博弈，只要確保自己不做最後那個傻人便會有錢賺。而那些會墮入虛擬貨幣投資騙局的人都以為，自己夠 「醒目」、一定會在勢色不對的時候及時放手，亦會有下一個傻人接手買入，但往往出事的時候，他們才驚醒，自己原來就是接到最後一棒的倒楣傻瓜。







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